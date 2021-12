Schneefall im Ries: Kleinere Unfälle im Ries

Im Ries schneit es, ein paar kleinere Unfälle gibt es. Doch laut Polizei verlaufen die größtenteils glimpflich.

Am Morgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor Glätte, am Nachmittag gab es dann starken Schneefall im Ries. Während es am Vormittag ruhig blieb, verzeichnete die Polizeiinspektion Nördlingen am Nachmittag einige Unfälle, wie ein Sprecher schildert.

Gleich zwei Mal sorgte der Schnee für Unfälle in Hohenaltheim. Ein Pkw, der aus Richtung Nördlingen kam, landete aufgrund des Schnees bei einem Kreisverkehr im Graben.

Lkw kommt bei Hohenaltheim von der Fahrbahn ab

Bei der Abzweigung nach Bollstadt sei ein Lkw rund einen Kilometer nach Hohenaltheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Leitpfosten beschädigt.

Ebenfalls ein Lkw war bei Lierheim an einem Unfall beteiligt. Der Fahrer hatte sich laut Polizei im Schnee festgefahren und habe beim Versuch sich freizufahren, ein Verkehrszeichen beschädigt. Ein Pkw-Fahrer ist bei Wörnitzostheim am Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen. Alle Personen seien unverletzt geblieben, teilt die Polizei mit. Der Schneefall im Kreis sei vor allem im Bereich Hohenaltheim und Mönchsdeggingen stark gewesen, sowie östlich im Landkreis. (AZ)