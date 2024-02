Landkreis Donau-Ries

Krankheitswelle im Kreis Donau-Ries: So schätzt ein Hausarzt die Lage ein

Plus Der Wemdinger Allgemeinmediziner Friedrich Eberhardt spricht von "hartem Winter". Besonders die Zahl der Norovirus-Infektionen ist im Vergleich deutlich höher.

Von Martina Bachmann

Termine müssen verlegt, Besprechungen abgesagt, ja sogar Kindergeburtstagsfeiern gestrichen werden: In den vergangenen Wochen waren viele Menschen im Landkreis Donau-Ries krank. In mancher Kindertagesstätte wurden ganze Gruppen geschlossen, weil es nicht nur die Buben und Mädchen, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher erwischte. Ist die Krankheitswelle in diesem Winter schlimmer als in den vergangenen Jahren?

Wie viele Menschen im Landkreis Donau-Ries in den vergangenen Wochen erkältet waren, lässt sich nicht nachprüfen. Doch es gibt eine Statistik zu den sogenannten meldepflichtigen Erkrankungen. Der Sprecher des Landratsamtes, Simon Kapfer, teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass dem Gesundheitsamt seit dem 1. Oktober 2023 bis zum vergangenen Dienstag 776 Corona-Infektionen im Landkreis Donau-Ries gemeldet wurden. An Influenza erkrankten nachweisbar 338 Patientinnen und Patienten. Eine RSV-Infektion wurde in 41 Fällen gemeldet, der Norovirus in 80 Fällen. Zudem wurden dem Gesundheitsamt 25 Windpocken- und 18 Ringelrötel-Erkrankungen mitgeteilt.

