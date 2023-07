10.000 Euro vom Schirmherrn an den Sportverein Schwörsheim-Munningen

Der Sportverein Schwörsheim-Munningen feiert mit einem Festabend sein Jubiläum. Zahlreiche Mitglieder werden ausgezeichnet.

Seit Jahrzehnten ist der Sportverein Schwörsheim-Munningen (SVSM) eine feste Institution in der Nordriesgemeinde. Durch seine vielfältigen Aktivitäten im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich hat er sich auch über die Grenzen der Kommune hinaus viel Anerkennung erworben. Am Wochenende feierte der Verein auf dem Sportgelände sein 75-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt stand der Festabend am Samstag, bei dem eine Reihe von Mitgliedern für ihr Engagement mit Urkunden und Ehrenzeichen des Bayerischen Fußballverbandes geehrt wurden. Vorsitzendem Gerhard Renner war es besonders wichtig, anlässlich der Jubiläumsveranstaltung diejenigen Personen in den Mittelpunkt zu stellen, die den SVSM tragen.

Renner verwies in seinem Rückblick auf die Anfänge 1948. Eine Gruppe sportbegeisterter junger Menschen mit dem ersten gewählten Vorsitzenden Georg Ziegler habe seinerzeit im Wald Stangen geholt, zwei Tore gezimmert, eine Wiese mit Sägemehl bestreut und damit den ersten Sportplatz entstehen lassen. Zwei Jahre später sei ein neues Spielfeld außerhalb des Ortes entstanden, wo sich bis heute das Sportgelände befinde. Danach habe sich der Verein über die Jahre kontinuierlich entwickelt, sagte Renner. Besonders die erste Mannschaft sei zum Aushängeschild geworden. Als „Krönung“ bezeichnete er die Aufstiege in die Bezirksliga. Als wichtigen Meilenstein nannte Renner die Umbenennung des SV Schwörsheim in den „SV Schwörsheim-Munningen“.

Für ihr Engagement für den SV Schwörsheim-Munningen wurde eine Reihe von Vereinsmitgliedern mit Urkunden und Ehrenzeichen des Bayerischen Fußballverbandes ausgezeichnet. Foto: Bernd Schied

Schirmherr Josef Hertle richtete den Fokus auf die Betreuung und Förderung der jungen Menschen im Verein. „Die Entwicklung der Jugend hin zum Vereinsleben ist eine der wichtigsten Aufgaben und eine große Herausforderung für die Zukunft“, betonte Hertle. Als Schirmherr sehe er seine Aufgabe nicht zuletzt in einer finanziellen Unterstützung des Vereins. Deshalb werde er dem SVSM 10.000 Euro spenden. Dass sich der Sportverein nicht nur um die Jugend kümmere, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern Angebote zur Freizeit mache, hob Bürgermeister Dietmar Höhenberger hervor.

Im Anschluss überreichten Renner und Wolfgang Beck vom Bayerischen Fußballverband die Auszeichnungen an verdiente Vereinsmitglieder: Das Verbands-Ehrenzeichen in Silber erhielten Marianne Staufer, Birgit Stockinger, Gerhard Stimpfle und Patric Tengler. Die gleiche Auszeichnung in Gold ging an Anneliese Rahm, Ingrid Renner, Ingrid Schneller, Brigitte Bauer, Jürgen Niklas, Thomas Bühlmeier, Wolfgang Eber, Claus Christ, Josef Hertle und Markus Bucher. Für ihr Engagement im Jugendbereich wurden Christian Ferber und Friedrich Hagner mit dem Jugend-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Über Ehrenmedaillen in Silber des BFV konnten sich Wilfried Hertle und Klaus Huggenberger freuen. Die gleichen Medaillen in Gold erhielten Adelheid und Lorenz Oettle. Seitens des Vereins wurden Susanne Hertle, Stefan Schneller, Mario Hertle und Patricia Hertle für die Organisation des Jubiläumsfestes mit Urkunden gewürdigt.

Lesen Sie dazu auch