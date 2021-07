Fußball

15:42 Uhr

Landesliga-Auftakt in Nördlingen: Die großen Unbekannten aus dem Kurort kommen

Plus Noch nie kreuzten sich die Wege des TSV Nördlingen und des SV Bad Heilbrunn. Die Gäste aus Oberbayern verfügen über ein kampfstarkes Kollektiv.

Von Jim Benninger

Von den vielen Fußballvereinen gibt es meist ausführliche Bilanzen über ihre bisherigen Duelle. Aber nicht vom heutigen Spiel des TSV Nördlingen gegen den SV Bad Heilbrunn (17 Uhr, Rieser Sportpark). Denn zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte treffen die Rieser überhaupt auf die Südbayern, spielten diese bisher doch stets niederklassig. Der 1959 gegründete Sportverein holte so seine ersten fünf Meisterschaften auch nur in unterklassigen Ligen, bevor es ab 2017 nach oben ging. Durch Kreisklasse und -liga bis in die Bezirks- und Landesliga ist die unglaubliche Bilanz der Kicker aus dem 3700-Einwohner-Kurort.

