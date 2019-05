00:04 Uhr

Große Sprünge der Kleinsten

Gemischtes U10-Team des TSV Nördlingen gewinnt die schwäbische Meisterschaft

Am Maifeiertag fand in Augsburg-Stadtbergen die schwäbische Meisterschaft der Altersklasse U10 statt. Im ersten Halbfinale konnte sich der Gastgeber Leitershofen-Stadtbergen klar gegen Eichstätt durchsetzen. Das zweite Halbfinale bestritten dann der TV Augsburg und der TSV Nördlingen. In einer sehr spannenden Partie übernahm zunächst Augsburg die Führung und die Nördlinger mussten sich erst wieder mühsam herankämpfen. Dabei machte es vor allem ein Spieler der Augsburger den Nördlingern unglaublich schwer. Mit einer geschlossenen Teamleistung und unglaublich viel Kampfgeist holten die Nördlinger aber alles aus sich heraus, hielten in allen Vierteln mit, und erkämpften sich schließlich im letzten Viertel endlich die Führung, die sie dann sicher ins Ziel brachten (Endstand 61:48).

Vorgewarnt durch das andere Halbfinale, gingen die TSV-Kids dann konzentriert ins Endspiel. Von Anfang an konnten sich die Nördlinger einen kleinen Vorsprung von zwei bis sechs Punkten aufbauen, zwischen denen es immer wieder hin und her pendelte. Da die Leitershofener oft sehr flinke Füße und Hände hatten, wurden immer wieder Einwürfe und Pässe abgefangen und kurzzeitig drohte das Spiel zu kippen. Mit einer kurzen Auszeit konnten die TSV-ler aber wieder in die Spur gebracht werden. Mit einem starken letzten Viertel sicherten sich die Nördlinger schließlich den 55:42-Sieg und den Gewinn der schwäbischen Meisterschaft. Nun folgt nach einer kurzen Trainingspause der Endspurt zu den bayerischen Minimasters, für die sich sowohl die U10-1 am 25. Mai in München, als auch die U10 weiblich am 26. Mai in Nürnberg qualifiziert haben. (ohi)

TSV Nördlingen U10 Franziska Thum (-/2), Dylan Brown (2/-), Darya Allgeyr, Eduard Köhl (-/3), Niklas Weinig (2/2), Ella Löffler (4/6), Lili Koppke (4/2), Lenny Rudolph (6/5), Ferdinand Nill (4/4), Michael Hirsch (26/15), Paul Stoll (12/16)

