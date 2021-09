Der Einstand ist gelungen

TSV-U17 feiert verdienten Auftaktsieg in Augsburg

Ihr erstes Ligaspiel bestritt die Fußball-U17 des TSV Nördlingen auf der Bezirkssportanlage Süd gegen den TSV Schwaben Augsburg. Die Rieser gewannen 2:1 und feierten damit einen gelungenen Einstand in der Landesliga Südwest.

Zu Spielbeginn zeigten sich die Gäste sehr dominant, ließen in der Defensive wenig zu und kamen durch schöne Kombinationen, vorwiegend über die Außenpositionen, zu ersten Chancen. Nach einer tollen Balleroberung im Mittelfeld durch Bastian Köninger und einem stark vorgetragenen Konter war es Joshua Hofecker, der nach neun Minuten die Führung für den TSV erzielte.

Das 0:1 brachte den Gästen noch mehr Sicherheit und so behielten sie in einer größtenteils fairen, aber stets körperbetonten Partie bis auf wenige Ausnahmen die Oberhand. Immer wieder folgten auf schön vorgetragene Angriffe Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Halbzeit wurde dem TSV-Nachwuchs noch ein klarer Elfmeter nach Foul an Bastian Köninger verwehrt.

Ein einziges Mal in der Abwehr ein Abstimmungsproblem

In der Pause ermutigt, ihrem Spielstil treu zu bleiben und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, drängten die Jungs von Trainer Torsten König auf das zweite Tor, das nach vorbildlichem Umschalten Maximilian Tänzer mit einem tollen Pass auf Jan Reicherzer einleitete, der dann eiskalt vollendete. In der Folge mussten die Hausherren natürlich versuchen, selbst aktiver zu werden und so kamen sie, ohne wirklich spielbestimmend zu agieren, meist nach Standards zu vereinzelten Gelegenheiten, die die Defensive der Nördlinger aber stets zu verteidigen verstand. Erst das einzige wirkliche Abstimmungsproblem in der Hintermannschaft der Nördlinger konnten die Augsburger zum Anschlusstreffer nutzen, als der gewohnt sichere Rückhalt Robin Oettle gegen den frei vor ihm stehenden Dan Ekodi das Nachsehen hatte.

In Folge ließen die Gäste jedoch nichts mehr zu und brachten die Partie kontrolliert zu Ende, waren dem 3:1 durchgehend näher als die Hausherren dem Ausgleich, unter anderem durch Jannik Prpic mit einem sehenswerten Distanzschuss. So verbuchte die U17 mit einer spielerisch wie kämpferisch höchst ansprechenden Leistung ihre ersten drei Punkte dieser Landesligasaison. (fa/jais)

TSV U17 Oettle; Thum (ab 70. Nowatschek), Truffellini, Rothgang, Tänzer, Dauser (ab 52. Bickelbacher), Köninger (ab 65. Tullmyn), Reicherzer, Prpic, Hofecker, Schmid.