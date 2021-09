TSV Nördlingen U15: Saisonstart und Trainer-Geburtstag

Zum Auftakt in der C-Junioren-Bayernliga trifft die U15 des TSV Nördlingen auf den TSV Schwaben Augsburg. Drei Punkte wären das passende Geschenk für Trainer Fabian Schmidt.

Am Mittwoch um 18.30 Uhr ist Saisonstart für die klassenhöchste Jugendfußballmannschaft Nordschwabens. Die U15- Junioren des TSV 1861 Nördlingen treten in der Bayernliga Südwest gegen den TSV Schwaben Augsburg an.

„In den letzten Wochen hatten wir mehrere Verletzte sowie zwei Spieler in Quarantäne. Es sollten jedoch hoffentlich zum Saisonstart wieder alle verfügbar sein“, sagt U15-Trainer Fabian Schmidt. Mit einem viertägigen Trainingslager beim österreichischen Zweitligisten SKU Amstetten konnte die Mannschaft große Fortschritte erzielen. Zeitgleich war die U12 in Haag beim Varta-Cup. Das dortige Freundschaftsspiel gegen Union Haag gewann der TSV mit 14:0. Die restlichen Ergebnisse: TSV – Illertissen 4:1, TSV – Gundelfingen 3:3, TSV – DJK Ingolstadt 5:5, TSV – TSV Neu-Ulm 7:0, TSV – TSV Rain 6:1, TSV – Eintracht Bamberg 1:5, TSV – TSV Weißenburg 2:3, TSV – FSV Erlangen-Bruck 0:2, TSV – Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3, TSV – U16 VfB Eichstätt 0:0.

Ein Leistungsvergleich gegen Großasbach und den Würzburger FV brachte folgende Ergebnisse: TSV – Würzburger FV 3:2, TSV – Sonnenhof Großasbach 2:1, TSV – Würzburger FV 1:2, TSV – Sonnenhof Großasbach 5:1.

Nur ein externer Neuzugang

Als externer Neuzugang kam nur Torhüter Norwin Thum von der SpVgg Ederheim. „Trotz einiger Verletzungen und Quarantäne-Maßnahmen konnten wir mit der Mannschaft zielgerichtet arbeiten. Wir freuen uns alle, dass die neue Saison startet“, sagt Trainer Schmidt, der am Mittwoch Geburtstag hat. Ein Heimsieg wäre da das passende Geschenk der Mannschaft.

