02.01.2020

Nördlinger D-Junioren holen 3. Platz

Jan Lenz von der Mannschaft TSV Nördlingen grün in Aktion,

Turnier findet zum 21. Mal in Nördlingen statt. Sieger wird Bezirksoberligist FC Lauingen, Zweiter der TSV Weißenburg

Von Klaus Jais

Sieger des Manfred-Ottenweller-Cups, einem Futsalturnier für D-Junioren, das bereits zum 21. Mal ausgetragen wurde, wurde der Bezirksoberligist FC Lauingen, der das Endspiel gegen den TSV Weißenburg (ebenfalls BOL) mit 2:0 für sich entschied. Der TSV Nördlingen grün wurde Dritter.

In Gruppe A dominierte der TSV Nördlingen grün. Das Turniereröffnungsspiel gegen den TSV Rain wurde noch knapp mit 1:0 gewonnen, doch dann folgten Kantersiege gegen den TSV Schwaben Augsburg (4:0), gegen den TSV Weißenburg (5:0) und gegen den SV Waldhausen (3:0). Letztlich hatten die anderen vier Mannschaften dieser Gruppe allesamt negative Torekonten. Gruppenzweiter wurde der TSV Schwaben Augsburg, der aus den direkten Vergleichen mit Weißenburg und Waldhausen das beste Torverhältnis hatte. In Gruppe B wurde die SpVgg Ansbach mit drei Siegen Gruppenerster. Nur gegen den FC Stätzling verloren die Mittelfranken. Gruppenzweiter wurde der FC Lauingen, der zwar punktgleich mit der U12 des TSV Nördlingen auf sechs Punkte kam, aber den direkten Vergleich 5:2 gewonnen hatte. Der TSV Nördlingen weiß kam auf vier Punkte, hatte aber das gleiche Torverhältnis wie Stätzling.

Im ersten Halbfinale kam es zum mittelfränkischen Derby zwischen der SpVgg Ansbach und dem TSV Weißenburg. Da es nach regulärer Spielzeit 1:1 gestanden hatte, musste ein Siebenmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier gewann Weißenburg 3:0 und löste damit das Finalticket. Im zweiten Halbfinale gewann der FC Lauingen glücklich mit 1:0, wobei das einzige Tor durch Hasibullah Khurami eines mit dem Prädikat „Traumtor“ war. Das Spiel um den fünften Platz gewann der TSV Nördlingen U12 gegen den TSV Schwaben Augsburg 3:1. Die Tore für die Rieser erzielten Julian Prpic, Thierry Boko und Liam Schein. Im Spiel um den dritten Platz zwischen der SpVgg Ansbach und dem TSV Nördlingen grün gingen die Franken in Führung, doch Samuel Jeromin gelang der Ausgleich. Vier Minuten vor Spielende brachte Jonas Meister die Rieser in Führung, doch die Spielvereinigung konnte in der letzten Minute ausgleichen. Im Siebenmeterschießen konnten die TSV-ler alle drei Schüsse verwandeln, Ansbach leistete sich einen Fehlschuss. Im Endspiel gewann der FC Lauingen verdient mit 2:0 gegen den TSV Weißenburg. Beide Tore erzielte Lars Leder. Hasibullah Khurami hatte das 2:0 vorbereitet und eine eigene Großchance vergeben.

Zum besten Spieler gewählt wurde der Wallersteiner Julian Prpic vom TSV Nördlingen U12, der auch die meisten Treffer erzielt hatte. Die Wahl zum besten Torhüter fiel auf Max Brandner vom TSV Nördlingen grün.

6 Tore: Julian Prpic (TSV Nördl. U12). 5 Tore: Jonas Kugler (TSV Rain), Hasibullah Khurami (FC Lauingen). 4 Tore: Thierry Boko TSV Nördlingen U12), Niclas Koszorus (TSV Weißenburg), Leander Auner (SpVgg Ansbach). 3 Tore: John Divine, Noel Berchtenbreiter (beide TSV Schwaben Augsburg), Efe Temizel, Jonas Meister, Samuel Jeromin (alle TSV Nördlingen grün), Matthias Gebert (TSV Weißenburg), Ben Junger (SpVgg Ansbach). 2 Tore: Lenni Steger, Jonas Dürrwanger (beide TSV Nördlingen weiß), Hannes Harsch (SV Waldhausen), Jeremy Atzinger (FC Stätzling), Maximilian Kos, Liam Schein (beide TSV Nördlingen U12), Lars Leder, Osman Polat (beide FC Lauingen), Laurin Merkl (TSV Nördlingen grün), Merdan Tolu (TSV Weißenburg), Ramic Alberto (SpVgg Ansbach).

Halbfinale: SpVgg Ansbach – TSV Weißenburg 1:4 (1:1) nach Siebenmeterschießen, TSV Nördlingen Grün – FC Lauingen 0:1.

Spiel um Platz neun: TSV Rain – TSV Nördlingen Weiß 1:3, Spiel um Platz sieben: SV Waldhausen – FC Stätzling 0:1, Spiel um Platz fünf: TSV Schwaben Augsburg – TSV Nördlingen U12 1:3,

Spiel um Platz drei: TSV Nördlingen Grün – SpVgg Ansbach 5:4 (2:2) nach Siebenmeter-Schießen,

Endspiel: FC Lauingen – TSV Weißenburg 2:0.

