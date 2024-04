Helmut Sobek zum Ehrenmitglied des FSV Reimlingen ernannt

Der FSV Reimlingen blickt bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück und ehrt seine Mitglieder. Einer bekommt eine besondere Würdigung.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Sportheim des FSV Reimlingen anlässlich der Generalversammlung des Vereins. Markus Rathgeber, der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, leitete durch den Abend, und konnte über viel Erfreuliches berichten.

In seinem Bericht ließ er mehrere Veranstaltungen Revue passieren, darunter Jugendtage, das ausgebuchte FCA-Camp und der Mädelstag zur Gewinnung von Spielerinnen für die neu gegründeten D-Juniorinnen. Im sportlichen Bereich schafften die Frauen als Vizemeister die Rückkehr in die Bezirksliga. Die erste Herrenmannschaft feierte mit dem zweiten Platz in der Kreisliga den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das Entscheidungsspiel in Glött gegen die TSG Thannhausen ging knapp verloren. Erfreulich seien die Meisterschaften der D-Junioren und B-Juniorinnen.

FSV Reimlingen bemüht sich um mehr Fußballspielerinnen

Im Bereich Sportheim und Außenanlagen sei das zurückliegende Jahr geprägt gewesen von sehr viel Investitionen und Arbeit an Plätzen und Vereinsheim. Der Spielplatz oberhalb des Hauptfeldes konnte fertiggestellt werden. Für rund 11.000 Euro generalsaniert wurden die beiden Sportplätze. Dem Verein gehören derzeit 620 Mitglieder an, davon 456 Erwachsene, 48 Jugendliche und 116 Kinder.

Im Ausblick berichtete Rathgeber von den Jugendtagen, die vom 12. bis 14. Juli stattfinden werden. Eingebunden ist das zehnjährige Gründungsjubiläum der Frauenmannschaft, zu dem auch eine Mädchen- und Damenmannschaft aus der Partnergemeinde Bourgueil erwartet werden. Vom 5. bis 9. August ist der FSV Gastgeber des FCA-Camps, das innerhalb von nur vier Tagen ausgebucht war. Geplant ist auch ein erneuter Mädelstag zur Gewinnung neuer Spielerinnen, ebenso wie Fanmärsche zu den Auswärtsspielen in Möttingen (am 14. April) und Nördlingen (am 28. April).

Herren-Fußballmannschaft erreicht die beste Platzierung

Für Frauen- und Herrenfußball sprach Abteilungsleiter Sebastian Liebhäuser. Er berichtete vom Wiederaufstieg der Frauenmannschaft in die Bezirksliga und bedankte sich beim Trainerduo Michele Quarti/Roland Klemmer, die diese Tätigkeit nicht mehr fortsetzen werden. Die Suche nach einem Trainer läuft bereits.

Die zweite Herrenmannschaft belegte in der Saison 2022/23 den siebten Platz, Tobias Pflanz wird auch in der kommenden Saison als Unterstützer eines Trainers tätig sein. Auch hier werde aktuell nach einem Trainer für die zweite Mannschaft gesucht. Trainer der wie erwähnt erfolgreichen ersten Mannschaft bleibt Dominik Kohnle. Als Unterstützer wurde der Hainsfarther Dario Hertle engagiert.

Zahlreiche Mitglieder des FSV Reimlingen werden geehrt

Aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgten Ehrungen für Andreas Diethei, Reiner Grimm, Ulrich Ott, Michele Quarti, Thomas Gebele und Sabine Meißner. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Elke Müller, Timo Müller, Karl-Heinz Geiß, Max Häfele und Matthias Wolf, sowie in Abwesenheit (entschuldigt) Claudia Reimlinger, Andreas Keßler, Dominik Schwarz und Tobias Müller. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit hätte Elfriede Helmschrott eine Ehrung erhalten; sie fehlte entschuldigt. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Thomas Helmschrott geehrt. Entschuldigt fehlten Markus Hurler, Walter Wohlfrom und Günter Reimlinger. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Lorenz Hurler geehrt. Entschuldigt fehlten Georg Diethei und Lorenz Tischinger.

Zum Ehrenmitglied wurde Helmut Sobek ernannt. Er trat am 30. Juni 1972 im Alter von 25 Jahren dem FSV bei. Als Beisitzer im Vorstand engagierte er sich schon vier Jahre später sechs Jahre lang. Zweiter Vorstand war er von 1982 bis 1986, danach folgten vier Jahre als erster Vorsitzender. In diese Zeit fiel die Planung und Errichtung des jetzigen Hauptspielfeldes sowie die Erweiterung des Vereinsheimes. Insgesamt war Sobek 14 Jahre lang in verantwortlichen Positionen im Vorstand des FSV Reimlingen tätig. Aus all diesen Gründen wurde Helmut Sobek zum 16. Ehrenmitglied des FSV ernannt.

Neuwahl der Vereinsausschusses bringt Änderungen

Neu gewählt wurde der sogenannte Vereinsausschuss und die beiden Kassenprüfer. Gewählt wurden Sabine Meißner (Sportheim), Carmen Maisch (Jugendleitung), Patrick Wurscher (Jugendleitung) und Sebastian Liebhäuser (Abteilungsleiter Fußball). Aktive Beisitzer sind Christian Kremer, Marcel Ott und Matthias Wolf. Als passive Beisitzer wurden gewählt: Markus Thum, Roland Klemmer und Wolfgang Kirchner. Die bisherigen Kassenprüfer Bernd Mielich und Josef Lutz wurden in ihren Ämtern bestätigt.