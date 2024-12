Keine Überraschung in Saarlouis: 51:78-Niederlage für Nördlinger Angels

Ohne zwei Spielerinnen aus der ursprünglich geplanten Starting Five sind die Eigner Angels aus Nördlingen am Sonntag als Tabellenachter zum Tabellendritten nach Saarlouis gereist. Die Nördlinger US-Amerikanerin Laci Hawthorne bestritt ihr Abschiedsspiel bereits gegen Halle, ihre Landsfrau Chante Stonewall verletzte sich im letzten Heimspiel gegen Herne so schwer, dass die Saison für sie gelaufen ist. Entsprechend einseitig war die Auswärtspartie der Nördlingerinnen im Saarland, die mit einem deutlichen 78:51 (26:7, 17:10, 11:22, 24:12) für die Saarlouis Royals endete. Auch wenn man den Rieserinnen zugutehalten muss, dass sie mit einer kleinen Rotation spielen mussten, offenbarte sich teilweise ein Klassenunterschied.

