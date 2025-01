SG FSV Reimlingen/SC Nähermemmingen-Baldingen krönt sich zum Meister

Ein spannendes Futsal-Kreisturnier der E2-Jugenden hat am 18. Januar in Tapfheim stattgefunden. Dabei hatte eine Mannschaft aus dem Ries am Ende die Nase vorn: Die SG FSV Reimlingen/SC Nähermemmingen-Baldingen krönte sich ungeschlagen zum Kreismeister.

Bereits beim Vorrundenturnier in Donauwörth zeigte die Mannschaft ihr Können und beeindruckte mit einer starken Leistung, die ihr den ersten Platz und damit den Einzug in die Endrunde sicherte. Die Gruppenphase der Endrunde begann für die SG allerdings mit einem 0:0 gegen die Mannschaft aus Mertingen. Dieses Ergebnis entmutigte die Spieler jedoch nicht. Im nächsten Spiel zeigten sie ihre wahre Stärke und gewannen souverän mit 3:0 gegen die SG TSV Möttingen/Mönchsdeggingen. Auch im anschließenden Spiel gegen den TSV Monheim ließen sie nichts anbrennen und gewannen mit 4:1.

Futsal-Kreismeisterschaft der E2-Junioren: Rieser Team überzeugt auf ganzer Linie

Im Halbfinale trafen die jungen Talente auf die SG TSV Ebermergen-TSV Harburg-FSG Mündling-Suzldorf. Auch hier zeigte die SG eine beeindruckende Leistung und gewann klar mit 4:1. Im Endspiel wartete der FSV Buchdorf auf die Spielgemeinschaft. In einem spannenden Duell, das die Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann zog, bewiesen die Rieser Nachwuchsfußballer ihre Klasse, gewannen souverän mit 2:0 und sorgten für Jubel bei Spielern, Trainern und Anhängern. (AZ)