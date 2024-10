Der TSV II muss gegen die Minimalisten der Liga ran

Das einzige Derby in der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen zwei Mannschaften des Landkreises Donau-Ries ist die Partie des SV Wörnitzstein-Berg gegen den TSV Nördlingen II. Das Hinspiel gewann der SVW-B mit 4:1, das Rückspiel im Stadion im Stauferpark wird am Freitag, 1. November, um 18 Uhr von Schiedsrichter Christian Tauscher (VfR Burggrumbach, Gruppe Nürnberg) angepfiffen. So ist die Ausgangslage.

