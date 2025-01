Mit 8,0-Teiler zur Königin in Hausen-Seglohe

Traditionell hat auch in diesem Jahr die Königsproklamation in Hausen statt. Die amtierenden Königinnen wurden in Seglohe und Hausen mit Musikkapelle und Fackelzug gebührend abgeholt. Sportwart Maximilian Appoldt freute sich über 52 teilnehmende Schützinnen und Schützen, darunter neun Jugendliche. Auch die Teilnahme an der Proklamation war sehr zahlreich, weshalb ein Schützenquiz zu Beginn einen unterhaltsamen Einstieg in den Abend bot. Bürgermeister Frank Merkt wandte sich mit Grußworten an die Gäste und unterstützte Appoldt bei der Krönung der Könige.

Das diesjährige Jahresblattl mit einem 3,1-Teiler ging an Leo Gerstel, gefolgt von den Jugendschützinnen Lotta Üschner (4,0-Teiler) und Leni Borst (5,0-Teiler). Beim Preisschießen zeigte die starke Jugend ihr Können. Mit 97 Ringen belegte Leni Borst den ersten Platz. Den zweiten und dritten Platz belegten Amelie Holzmeier mit 93 Ringen und Lotta Üschner mit 91 Ringen. In der Schützenklasse konnten die Schützinnen der ersten Mannschaft der Bezirksliga ihr Können unter Beweis stellen. Den ersten Platz belegte erneut Katharina Thorwart mit starken 99 Ringen, gefolgt von ihrer Schwester Sophia Schreitmiller mit 98 Ringen. Den dritten Platz belegte Anna Holzmeier mit 97 Ringen.

Königskette für Alexandra Holzmeier beim Königsschießen in Hausen

Nach einer kurzen Pause mit guter Unterhaltung durch Musiker Viktor Schlund warteten die Gäste gespannt auf die Krönung der Könige. In der Jugendklasse schoss sich Lara Feile an die Spitze und erzielte einen 16,4-Teiler. Den zweiten Platz belegte Theresa Stimpfle mit einem 22-Teiler, dicht gefolgt von Leni Borst mit einem 22,8-Teiler. Die Königskette der Schützenklasse landet erneut bei Familie Holzmeier. Alexandra Holzmeier erzielte mit einem 8,0-Teiler den ersten Platz. Familie Bühler ergatterte mit Anna-Lena (11,7-Teiler) und Ramona (13,0-Teiler) den zweiten und dritten Platz. (AZ)