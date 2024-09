SG Maihingen/Deiningen unterliegt im Pokal deutlich

Im Hiscox-Pokal-Achtelfinale sind die Fußballerinnen der SG Maihingen-Deiningen an der besseren Bezirksoberligamannschaft aus Anhausen gescheitert. Mit 0:4 (0:3) unterlag die SG auf eigenem Platz. Dabei war deutlich mehr drin im Spiel, als vor der Partie zu erwarten war. Abspielfehler und fehlende Durchschlagskraft im Angriff begünstigten aber den Sieg der Gäste.

Die ersten klaren Möglichkeiten hatten die Gastgeberinnen nach zehn Minuten, als Nathalie Link frei vor der Torhüterin zu überhastet abschloss und Lisa Leberle in ähnlicher Situation an der Schlussfrau der Gäste hängen blieb. Wesentlich sicherer im Passspiel waren die Anhauser Frauen, die mit dem 0:1 in der 16. Minute die Heimabwehr aushebelten. Keeperin Leonie Wassermann konnte erst klasse parieren, aber genau vor die Füße von Angelika Beier, die nur noch ins leere Tor schieben musste. Das Heimteam hatte zwar mehr Ballbesitz, leistete sich aber auch unverständlich viele Abspielfehler, von denen einer in der 29. Minute zum 0:2 durch Nadine Wallner führte.

Frauenfußball: Maihingen-Deiningen nutzt seine Chancen gegen Anhausen nicht

Erst in der 40. Minute gab es wieder eine SG-Chance, doch den Steckpass von Eva Enslin konnte die herauslaufende Torhüterin vor Lisa Koukol wegschlagen. Anstatt mit 1:2 in die Halbzeit zu gehen, setzte es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Eckball das 0:3 für Maihingen-Deiningen. Obwohl Torhüterin Wassermann gefoult wurde, ließ der Schiri weiterspielen und Nele Baumgarte erhöhte auf 0:3.

Nach dem Wiederanpfiff sahen die 50 Zuschauerinnen und Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torszenen. Die Rieserinnen waren aber deutlich besser im Spiel, jedoch ohne sich klare Chancen zu kreieren. Ihre beste Phase kam ab der 55. Minute: Lisa Koukol war links durchgebrochen, doch ihr Schuss ins kurze Eck konnte zum Eckball geklärt werden, und wenig später strich ihr Freistoß aus 18 Metern knapp über die Latte. Es gab mehr Heimchancen als in Abschnitt eins, doch eine weitere gute Freistoßchance setzte auch Enslin über die Latte. In der 81. Minute schließlich die endgültige Entscheidung: ein Konter des SSV, klasse abschlossen von Nadine Wallner zum 0:4. (AZ)

SG Maihingen-Deiningen: Wassermann; J. Wiedemann, Häckel, L. Stimpfle, Schick, Enslin, L. Wiedemann, L. Koukol, Leberle, L. Seitz, Link, M. Seitz, Specker, Lutze, Hertle.