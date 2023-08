Fußball Bezirksliga Nord

Punktloser SV Holzkirchen empfängt punktlosen VfL Ecknach

Patrick Michel (links), der in Stätzling fehlte, ist am Sonntag gegen Ecknach wieder dabei. Rechts Lucas Wessel vom TSV Oettingen.

Plus Zwei Teams aus dem Tabellenkeller treffen sich am Sonntag in Holzkirchen. Die Rieser wollen nach der 1:5-Niederlage punkten.

Am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord empfängt der SV Holzkirchen den VfL Ecknach. Schiedsrichterin Lena Krämling (SpVgg Bärenkeller, Gruppe Augsburg) pfeift das Duell am Sonntag um 17 Uhr an – dabei treffen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller.

Insgesamt vier Mannschaften der Bezirksliga Nord stehen nach zwei Spieltagen mit null Punkten da: VfL Ecknach, TSV Meitingen, SV Holzkirchen und VfR Neuburg. Die Gäste, die von Michael Eibel (30) und Angelo Jakob (28) als Spielertrainer gecoacht werden, sind mit zwei Heimniederlagen in die neue Saison gestartet: Gegen Aufsteiger SC Griesbeckerzell wurde das Derby und Saisoneröffnungsspiel vor 650 Zuschauern 1:3 verloren und vergangene Woche folgte eine 2:3-Niederlage gegen den FC Gundelfingen II.

