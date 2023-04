Fußball

17.04.2023

Bezirksoberliga Frauen: FC Maihingen kommt in Augsburg unter die Räder

Plus Der TSV Schwaben Augsburg II erweist sich ein weiteres Mal als unüberwindbar für die Maihingerinnen. Mit 1:10 wird der FCM zurück ins Ries geschickt.

Von Elisabeth Koukol

Eine deftige Niederlage haben die Maihinger Fußballerinnen in der Fußball-Bezirksoberliga bei den Damen des TSV Schwaben Augsburg II kassiert. Das Heimteam war in allen Mannschaftsteilen überlegen und hatte eine effiziente und gnadenlose Chancenverwertung, was zu einem 10:1-Sieg führte. In der zweiten Halbzeit spielte das Maihinger Team besser mit, hatte auch gute Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur, auch wenn man von einem Punktgewinn weit entfernt war.

Schon vor dem Anpfiff musste Maihingens Trainer Michael Klaus seine Innenverteidigung umstellen, da Jana Ernst nach dem Aufwärmen passen musste. Trotzdem waren die Rieserinnen in den ersten 15 Minuten gut im Spiel und Lisa Koukol hatte die erste Torchance. Mit zunehmender Spieldauer wurden aber die Gastgeberinnen dominanter und setzten sich in der Maihinger Spielhälfte fest. Die Augsburgerinnen zogen ein starkes Pressing auf und unterbanden das Aufbauspiel des FCM erfolgreich.

