Fußball

vor 18 Min.

Gelingt dem TSV Nördlingen ein letzter Sieg?

Für die Nördlinger um Kapitän Jens Schüler (in Grün) hält der letzte Spieltag der Bayernliga Süd noch eine richtige Herausforderung bereit.

Plus Fußball-Bayernliga: Das finale Spiel der Saison führt die Rieser zum Schwergewicht SV Heimstetten. Dafür sollen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Von Klaus Jais

Zum Abschluss der Saison 2023/24 wartet ein echter Brocken auf den TSV Nördlingen. Die Rieser Bayernliga-Fußballer sind an diesem Samstag (Spielbeginn um 14 Uhr, ATS Sportpark) zu Gast beim SV Heimstetten. Die Oberbayern liegen nur einen Punkt hinter Tabellenführer SV Erlbach, der den TSV Rain erwartet. Einen Punkt hinter Heimstetten liegt der TSV Schwaben Augsburg, der in Kirchanschöring ran muss. Die Schwaben haben am Freitag bekannt gegeben, den Aufstieg durchzuziehen – als einziger Verein der Bayernliga Süd.

Mit Blick auf nächste Saison sind beim SV Heimstetten zwei Dinge fix. Zum einen wird der Club, der aktuell auf Platz zwei der Bayernliga Süd liegt, unabhängig vom Ausgang des Titelrennens weiterhin in dieser Spielklasse antreten. Der Grund: Die Abteilungsleitung hat entschieden, dass der Verein keine Zulassung zur Regionalliga beantragt – aus wirtschaftlichen, strukturellen und personellen Gründen. Zum anderen steht inzwischen fest, wer kommende Saison in Heimstetten am Seitenrand stehen wird – nämlich der bisherige Trainer Roman Langer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .