Fußball

vor 1 Min.

Landkreis-Derby bietet Holzkirchen die Chance auf erste Punkte

Danny Draxler (in blau-gelb) steht an diesem Freitag wieder zur Verfügung.

Plus Der SVH wartet noch auf die ersten Zähler der Saison, gegen den SV Wörnitzstein-Berg soll es klappen. Der Gegner hat sich allerdings bestens verstärkt.

Von Klaus Jais, Klaus Jais, Stephanie Anton

Nach der 2:5-Niederlage gegen den bis dahin ebenfalls punktlosen VfL Ecknach ist der SV Holzkirchen nun aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses der drei punktlosen Mannschaften auf den letzten Platz der Bezirksliga Schwaben Nord zurückgefallen. Am vierten Spieltag steht jetzt das Landkreis-Derby auf dem Programm: Um 19 Uhr pfeift Schiedsrichter Jannis David Fischer (Polizei SV Augsburg) an diesem Freitag im Stadion im Stauferpark das Spiel des SV Wörnitzstein-Berg gegen den SVH an.

Einiges ist neu beim SVW, der nach drei Spieltagen noch ungeschlagen ist. Da wäre einmal das neue Trainerteam: Dominik Bobinger war in der vergangenen Saison bereits Co-Trainer von Bernd Taglieber. Jetzt übernimmt er dessen Posten, nachdem Taglieber eine Pause vom Trainerjob einlegt. Bobinger zur Seite steht Michael Knötzinger als Co-Trainer, der vom TSV Rain nach Wörnitzstein gewechselt hat und – wie Bobinger – ebenfalls über Regionalliga-Erfahrung verfügt. „Man spürt eine riesige Motivation bei ihnen“, freut sich Fußball-Vorstand David Rudolph. Ebenfalls neu im Team sind Torwart-Trainer Markus Becht, der von Eggelstetten zum SVW wechselte, sowie Lukas Humbauer, der vormals Co-Trainer der zweiten Mannschaft des Stadtteilklubs war und diesen Job – neben Knötzinger – nun bei der ersten Mannschaft übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen