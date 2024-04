Fußball

TSV Nördlingen hat keine Angst vor Super-Dorfclub SV Erlbach

Der jüngste 2:1-Erfolg im Derby gegen Rain beflügelt die Nördlinger Bayernliga-Fußballer (im Bild in Grün: links Alexander Schröter, rechts Mario Taglieber).

Plus Fußball-Bayernliga: Der Tabellenzweite kommt mit großen Ambitionen ins Ries. Beim TSV ist man überzeugt, den Lauf der Gäste beenden zu können – und das zurecht.

Von Klaus Jais

Noch drei Heim- und drei Auswärtsspiele warten auf den Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen. Der attraktivste der restlichen drei Heimgegner ist der SV Erlbach, der den zweiten Platz belegt, einen Punkt hinter Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg und zwei Punkte vor dem Dritten TSV Landsberg. Auch wenn die Gäste mit einer starken Serie im Rücken ins Ries kommen, sind die Nördlinger zuversichtlich, dass es an diesem Samstag, 15.30 Uhr, einen Heimerfolg geben wird. Dafür sprechen mehrere Gründe.

Die Oberbayern aus dem Landkreis Altötting haben elf Spiele in Folge nicht mehr verloren, dabei acht Siege und drei Remis erreicht. Der letzte Erlbach-Bezwinger war am 21. Oktober der TSV Rain. Das Hinspiel gewannen die Rieser durch das Tor von Mirko Puscher 1:0. "Nach der langen Serie ist es an der Zeit, dass sie wieder mal verlieren. Wir haben eine gute Bilanz gegen Erlbach, und das Ergebnis der wöchentlichen Mannschaftssitzung ist das Ziel, noch einige Plätze nach oben gutzumachen. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und zeigen, dass wir mit Erlbach mithalten können", sagt TSV-Trainer Karl Schreitmüller vorab.

