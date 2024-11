Niederlage für Nördlinger U19 im Duell der Aufsteiger

Trotz zweimaliger schneller Antwort hat die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen nicht mehr zurück in die Partie gefunden und verlor gegen den SV Waldeck-Obermenzing zu Hause mit 2:6 (1:2).

Die Gäste waren zu Beginn die aktivere Mannschaft. Nach Diagonalball über die TSV-Kette konnte Torhüter Nico Peiker den Ball nicht festhalten und Ben Schüller schob zur 1:0-Führung ein (22.). Der Ausgleich fiel nur kurze Zeit später: Über links schlug Samuel Drallo eine scharfe Flanke, der Torhüter der Gäste konnte ebenso den Ball nicht festhalten und somit fiel der Ausgleich (27.). In der 39. Minute wurde Tom Müller alleine vor dem Waldeck-Keeper Dominic Stanic in Szene gesetzt, verpasste aber die Riesenchance zur Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff agierte die TSV-Elf zu passiv und Marc Bedronka zog an den drei TSV-Spielern Wundel, Forisch und Behringer vorbei. Sein Abschluss schlug in der 41. Minute zum 1:2 ein.

Fußball-U19-Bayernliga: TSV Nördlingen kämpft vergebens gegen Waldeck-Obermenzing

Nach der Pause agierten die Schmidt-Schützlinge in der Zweikampfführung weiter zu passiv und Obermenzing erhöhte durch Adin Avdic auf 3:1 (55.). Ein schneller Angriff landete nach Ablage auf Samuel Drallo und dieser zog wuchtig ab. Der Ball flog jedoch knapp am Pfosten vorbei (58.). Der Anschlusstreffer für die TSV-Elf fiel in der 61. Minute: Dieses Mal legte Johannes Hesko geschickt ab und am zweiten Pfosten war es wieder Samuel Drallo, der zum 2:3-Anschluss mit seinem zweiten Treffer knippste. Doch wieder leistete sich der TSV eine zu passive Zweikampfführung am Flügel und die Hereingabe verwertete Emil Kierdorf (70.). Lennox Gürsoy und Michael Haas setzten mit ihren Treffern in der 72. und 86. Minute den 2:6-Endstand. (sch/jais)

TSV Nördlingen U19: Peiker; Drallo (80. Idrizi), Mack (68. Lang), Wundel, Winter, Müller (80. Peter), Behringer (56. Meister), Barta, Ochs, Forisch (80. Lipp), Hesko. Auf der Bank: Lanzenstiel.