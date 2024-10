Keine Punkte in der Oberpfalz für die Nördlinger U19

Mit 0:1 (0:1) haben die Nördlinger U19-Fußballer ihr Auswärtsspiel beim ASV Neumarkt verloren. Mit dieser fünften Niederlage im siebten Spiel müssen sich die Schützlinge von Trainer Fabian Schmidt auf dem 13. und vorletzten Rang der Bayernliga einordnen. Das Spiel in der Oberpfalz ging schon schlecht los.

Nach Diagonalball hinter die Kette kam ein Pass in den Rücken der TSV-Abwehr und sämtliche Nördlinger Mittelfeldakteure verpassten es, nachzurücken. So konnte der Neumarkter Stürmer aus rund 18 Metern abziehen. Seinen Schuss wehrte TSV-Keeper Jose Hüttner noch ab, der Ball flog jedoch zurück und der nächste ASV-Spieler versuchte sein Glück. Sein Schuss schlug unter der Latte links perfekt ein und die Heimelf führte mit 1:0 (6.).

Fußball-U19-Bayernliga: Nördlingen kreiert in Neumarkt zu wenig Torchancen

Mit einer Ecke durch Samuel Drallo verzeichneten die Rieser ihre erste Torchance (18.). Der Kopfball flog jedoch knapp über die Latte. Über die rechte Seite konnte die Heimelf durchbrechen und verpasste es, auf 2:0 zu erhöhen: Die Abnahme parierte Torwart Hüttner mit dem Kopf (28.). Nach Steilpass von Lennart Ochs lief Niklas Pichlmayr in den Strafraum ein. Unmittelbar am ersten Pfosten gelang ihm jedoch kein Schuss und der Ball konnte zur Ecke geklärt werden.

Nach der Pause kam die Mannschaft aus Neumarkt nicht mehr in Schwung und der TSV machte zu wenig daraus. Ein Kopfball von Jonas Meister flog am Pfosten vorbei (55.), ein weiterer von Johannes Hesko ans Außennetz (63.). Auch ein Flachschuss der Oberpfälzer verfehlte auf der anderen Seite sein Ziel (72.). Einen wuchtigen Distanzschuss aus rund 20 Metern von Max Forisch klärte der ASV-Keeper gerade noch zur Ecke (76.). Meister konnte in der Schlussphase zweimal auf der Torlinie klären und die Entscheidung verhindern, dem TSV gelang es aber nicht auszugleichen, da kaum klare Torchancen erspielt wurden. Trainer Fabian Schmidt: „Der Sieg heute für die Heimelf ist verdient. Sie hatten die besseren Möglichkeiten zum Torerfolg. Wir müssen uns deutlich verbessern beim Herausspielen von Torchancen. Zu oft treffen wir falsche Entscheidungen. Daran werden wir weiterarbeiten.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen: Hüttner; Meister, Barta, Wundel, Drallo, Maile (ab 63. Hesko), Mack (ab 66. Röthinger), Lang (ab 72. Käser), Ochs, Forisch, Pichlmayr (ab 88. Idrizi); Wechselspieler: Peter, Winter, ETW Peiker