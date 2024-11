Gegen den Herbstmeister ist für Nördlingens U19 nichts zu holen

Beim FC Schweinfurt 05 überzeugte die Fußball-U19 des TSV Nördlingen lediglich die ersten 25 Minuten. Danach trumpfte der Favorit auf. Das Spiel endete mit einem 7:1 (4:1) für den FCS.

Vor fast 500 Zuschauerinnen und Zuschauern erwischte die Schmidt-Truppe den perfekten Einstand. Ein tolles Zusammenspiel über den rechten Flügel konnte Martin Winter mit scharfer Hereingabe in den Strafraum schlagen. Dort traf Tom Müller aus rund zwölf Metern per Flachschuss zur 1:0-Führung (11.). Mit seinem ersten Saisontreffer schockte der TSV-Stürmer die Heimelf in der Anfangsphase. Die TSV-Abwehr zeigte sich in der Anfangsviertelstunde sehr konsequent.

Fußball-U19-Bayernliga: TSV Nördlingen verteidigt zu schwach in Schweinfurt

Doch die Heimelf kam schnell zum Ausgleich: Ein tiefer Pass durch die TSV-Kette kam durch und der Ball wurde quer gelegt auf Valentin Schmitt, der nur noch einschob (15.). Zweimal spielten die Nördlinger eine Überzahlsituation nicht gut genug aus. Besser machte es der Tabellenführer durch eine kurz ausgespielte Freistoß-Variante und stellte auf 2:1 durch Nuno Mützel (28.). Nun leistete sich die TSV-Abwehr leichte Fehler. Maxi Behringer verteidigte nicht konsequent genug und Lukas Schneider erhöhte auf 3:1 (30. Minute). Bei einem Freistoß aus spitzem Winkel machte TSV-Keeper Peiker keine gute Figur und Niklas Schusser erhöhte auf 4:1 (34.).

Nach der Halbzeit schaltete die Heimelf einen Gang runter. Ein Freistoß von Samuel Drallo flog knapp am Lattenkreuz vorbei (55.). Der Flachschuss von Max Forisch war sichere Beute für den Schweinfurter Keeper (62.). In der Schlussphase gelangen der Heimelf noch drei Treffer durch Tim Gensichen (79.), Altin Ibisi (83.) und Niklas Schuss (86.) zum 7:1-Endstand. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U19: Peiker; Wundel, Forisch, Meister, Behringer, Ochs, Hesko (58. Pichlmayr), Mack (60. Lang), Müller (66. Lipp), Drallo (79. Röthinger), Winter (79. Idrizi)