Knappe Niederlage für die Bayernliga-U19 in Bayreuth

Kein Spielglück für die TSV-U19 in Bayreuth: Gegen den Tabellennachbarn war die Schmidt-Elf über weite Phasen spielbestimmend und verlor trotzdem mit 1:2 (1:2) gegen die SpVgg Bayreuth.

Die Heimelf begann druckvoller und hatte durch eine Ecke die erste Chance (12.). Dem TSV hatte durch einen Steckpass in die Spitze von Jona Maile die erste Gelegenheit. Dieser landete bei Tom Müller, sein Schuss rollte knapp am Pfosten vorbei (17.). Während die SpVgg eine weitere Chance vergab, konterten die Rieser mustergültig mit Tempo nach vorne. Tom Müller setzte Simon Käser mit Pass in die Tiefe in Szene. Der Oettinger blieb vor dem Torhüter eiskalt und schob seine Abnahme flach ins lange Eck zur 1:0-Führung (20.).

Fußball-U19-Bayernliga: Nördlingen kann Überlegenheit in Bayreuth nicht nutzen

Die Heimelf hatte die Antwort parat und glich durch direkten Freistoß aus rund 20 Metern zum 1:1 aus (23.). Die nächste Großchance für die Elf der Trainer Ricarda Kießling und Fabian Schmidt hatte wieder Müller, der seinen Abschluss vor dem Torhüter knapp am zweiten Pfosten vorbeizog (29.). Kurz vor der Halbzeit bekam Bayreuth einen Elfmeter zugesprochen, der sicher zum 2:1 verwandelt wurde (42.). Wenig später verzeichneten die Gastgeber nach Eckball einen Lattentreffer.

In Halbzeit zwei dominierte die TSV-Elf nach Belieben und spielte auf dem Kunstrasen besser als Bayreuth. Nach Flanke von Tizian Lipp verpasste Jonah Lang per Kopfball (69.). Ein wuchtiger Schuss von Max Forisch zog knapp über die Latte (74.). Die Heimelf hatte keine nennenswerten Torchancen mehr, der TSV agierte weiter im Vorwärtsgang. In der 82. Minute konnte Jonah Lang im Strafraum nur noch durch Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter schoss Kapitän Lennart Ochs aber knapp am Pfosten vorbei. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte danach der eingewechselte Julian Röthinger, der nach Hereingabe in den Strafraum die Abnahme direkt vor dem Tor vorbeizog (88.). So blieb es bei einer bitteren 1:2-Niederlage für die Nördlinger. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U19: J. Hüttner; M. Winter, J. Meister, L. Ochs, S. Käser, M. Forisch, J. Maile, T. Müller, J. Lang, S. Mack (78. C. Idrizi), T. Lipp (87. J. Röthinger)