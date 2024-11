Je 1500 Euro für die Nördlinger Tafel und die Palliativstation

Die Palliativstation im Krankenhaus Nördlingen und die Tafel haben sich über eine Spende in Höhe von jeweils 1500 Euro gefreut. Das Geld kam durch das Startgeld und den Erwerb zusätzlicher Lose für die Tombola bei der expert Golf Trophy im Golf-Club Hochstatt zusammen. Karolina Meixner, leitende Oberärztin der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen, und Psychologin Ana Vintila und Martin Schröppel von der Nördlinger Tafel nahmen von Hans und Franziska Müller von expert Müller in Nördlingen jeweils einen Spendenscheck entgegen.

Die expert Golf Trophy wurde dieses Jahr zum siebten Mal im Golfclub Hochstatt von den expert-Märkten Müller ausgetragen. Die Turnierserie wird in ganz Deutschland gespielt und die Sieger qualifizieren sich für ein Finalturnier, ausgetragen im Oktober im Golf-Club Weimarer Land. Im Kampf um den Tagessieg machte Hannes Eberhardt mit 33 Bruttopunkten das Rennen und konnte sich vor Christian Pilgermayer (29 Bruttopunkte) den 1. Bruttopreis sichern. Das 1. Brutto der Damen gewann Hannes Schwester Anni souverän mit 31 Bruttopunkten. Beide sicherten sich damit das Ticket für das Finalturnier und einen der begehrten Preise.

Hannes Eberhardt siegt im Golfclub Hochstatt

Ebenfalls für das Finale qualifiziert waren auch die Nettosieger. Oliver Eberhardt zog mit seinen Kindern gleich und qualifizierte sich mit 41 Nettopunkten in der Klasse A ebenfalls für das Finale. Platz zwei und drei gingen an Lea Gerlach und Markus Stork mit 39 beziehungsweise 37 Nettopunkten. In der Klasse B hieß der Gewinner Markus Friedel, der 36 Nettopunkte erspielte. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich Dr. Ernst-Dieter Fischer mit 35 Nettopunkten und Emmerich Heindl mit 35 Nettopunkten. In der Nettoklasse C siegte Carl Friedrich Gubitz mit 43 Nettopunkten vor Heiko Leinfelder (41 Nettopunkte) und Verena Stork (39 Nettopunkte). Die Sonderpreise Longest Drive Damen und Herren bis Handicap 15,1 gingen an Christian Pilgermayer und Heiko Bittner, die bei den Herren gleichauf lagen, und Anni Eberhardt. In der Handicapklasse ab HCP 15,2 gewannen Reiner Gsching und Bruni Weiss. Die Preise für das Nearest to the Pin sicherten sich Markus Friedel und Sandra Müller. (AZ)