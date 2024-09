Zwei Mannschaften, ein Ziel: weg von den Abstiegsrängen

Zwei Mannschaften aus der Kreisklasse Nord, die sich der Stärken der anderen Teams in der Liga bewusst sind, treffen an diesem Samstag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz in Niederhofen aufeinander: Die SG Niederhofen-Hausen empfängt die Spielvereinigung aus Minderoffingen, die seit dieser Saison mit Wolfgang Meyer einen neuen Trainer hat. Beide Mannschaften befinden sich derzeit im unteren Drittel der Kreisklassen-Tabelle und stehen mit fünf Punkten aus fünf Spielen punktgleich auf Platz zehn (Minderoffingen) und Platz elf (Niederhofen-Hausen). Entsprechend kommt dem Duell mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt einige Bedeutung zu.

Pauline Herrle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis