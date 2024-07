Leichtathletinnen der LG Donau-Ries holen zwei Vizetitel auf Kreisebene

Die Kreismeisterschaften der Leichtathleten in den Altersklassen U14 und U16 sind in diesem Jahr in Horgau ausgetragen. Drei Athletinnen aus Nördlingen konnten sich dabei über gute Leistungen und Plätze auf dem begehrten Siegerpodest freuen.

Elena Erdle, Taliah Fanga und Greta Wagner gingen in der Altersklasse W13 über die 75 Meter, im Weitsprung und über die 60 Meter Hürden an den Start. Schnellste Sprinterin aus dem Nördlinger Lager war Elena Erdle, die mit 10,74 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit aufstellte und sich über den zweiten Platz freute. Greta Wagner belegte nur knapp dahinter Rang vier (10,83 Sekunden). Einen weiteren Platz unter den besten Zehn konnte Taliah Fanga (Siebte in 11,43 Sekunden) für sich verbuchen.

LG Donau-Ries: Nachwuchs kann beim Weitsprung durch die Bank überzeugen

Beim anschließenden 60-Meter-Hürdenlauf kam Greta Wagner nach einem soliden Lauf mit einer Zeit von 11,21 Sekunden auf den vierten Platz. Alle drei TSV-Athletinnen konnten schließlich beim Weitsprung überzeugen. Mit einer Weite von 4,36 Metern wurde Greta Wagner Vize-Kreismeisterin. Den vierten Platz mit 4,07 Metern erreichte Elena Erdle. Taliah Fanga belegte am Ende des Wettkampfs Rang zehn. (AZ)