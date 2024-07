Mittelschule Nördlingen erläuft 5000 Euro für einen guten Zweck

Sportschuhe an – für eine Welt ohne Hunger: Unter diesem Motto ist die Mittelschule Nördlingen Anfang Juli bei Sonnenschein und mit Ausblick auf die Laufbahn des Rieser Sportparks in den Tag gestartet. Denn an diesem Tag hieß es nicht, still auf den Plätzen sitzen, dem Lehrer lauschen, nervige Matheaufgaben berechnen und Proben schreiben. Auf dem Stundenplan stand „Helfen“.

Seit mehreren Jahren engagiert sich die Mittelschule Nördlingen als Schule gegen den Hunger. Das Projekt, das von der humanitären und entwicklungspolitischen Organisation „Aktion gegen den Hunger“ koordiniert wird, findet jedes Jahr an über tausend Schulen auf der ganzen Welt statt. Die Spenden, die am Aktionstag zusammenkommen, unterstützen die lebensrettenden Arbeiten der Organisation weltweit.

Mittelschule Nördlingen läuft gegen den Hunger: Rund 918 Kilometer kommen zusammen

Bereits im Vorfeld des Laufes fanden für alle Klassen Informationsveranstaltungen statt, die die Schülerinnen und Schüler über das Problem der Mangelernährung in vielen Ländern der Erde aufklärte. Außerdem suchte sich jeder Läufer einen oder mehrere Paten, die pro zurückgelegte Runde beim Lauf einen gewissen Spendenbetrag zusicherten. Bei moderner Musik, strahlendem Sonnenschein und motivierendem Applaus von allen Seiten drehten die Schülerinnen und Schüler dann eine Runde nach der anderen im Stadion. Hierbei begeisterten zum einen die sportlichen Schüler, die bis zur Erschöpfung alles gaben, um möglichst viele Runden zu erlaufen, und zum anderen auch die etwas weniger sportlichen Schüler, die ihren inneren Schweinehund erfolgreich besiegten und ebenfalls grandiose Lauferfolge erzielten.

Rund 918 Kilometer sind die Kinder der Mittelschule zusammen gelaufen. Foto: Sebastian Passmore-Cox

Am Ende dieses außergewöhnlichen Schultages staunten alle Anwesenden nicht schlecht und brachen in tosenden Applaus aus, als das Laufergebnis feststand. Die Jahrgangsstufen erliefen zusammen eine Strecke von circa 918 Kilometern, wofür sich die sichtlich begeisterte Rektorin Marga Riedelsheimer herzlich bedankte. Durch die zusätzlich großzügigen Spenden der Unternehmen Graule Gebäudetechnik, Destilla und Engelhardt Heizung und Sanitär konnte eine Spendensumme von rund 5000 Euro erlaufen werden.

Die Schüler, die Spender und Unterstützer können mehr als stolz auf sich und die erlaufene Summe sein. Das war sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art der Mittelschule Nördlingen – und dass gemeinsames Helfen Freude bereitet, konnte man an den Gesichtern aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ablesen!