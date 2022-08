Nördlingen

vor 51 Min.

Gegen Augsburg soll beim TSV Nördlingen der Knoten platzen

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen empfängt am Samstag den TSV Schwaben Augsburg. Drei Punkte wären wichtig, um nicht in die Abstiegszone zu geraten, doch der Ausfall von Kapitän Felix Käser wiegt schwer.

Von Klaus Jais

Erneut ein Heimspiel bestreitet Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen am Samstag, 20. August, um 17 Uhr im Gerd-Müller-Stadion. Zu Gast ist der TSV Schwaben Augsburg, der zwei Tabellenplätze und einen Punkt vor den Riesern platziert ist.

