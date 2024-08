Im Rahmen des Stadtfestes „Summer In The City“ findet am kommenden Samstag, 10. August, der Oettinger Stadtlauf statt. Nachdem das Event vergangenes Jahr wegen eines starken Gewitters und einer verwüsteten Strecke abgesagt werden musste, ist die Vorfreude nun umso größer. Einige veränderte Details und ein neuer Wettbewerb dürften die Läuferinnen und Läufer interessieren.

Maximilian Bosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtlauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewitter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis