Nördlinger Schwimmerin Claudia Koch holt auch in Österreich Gold

Eine Woche nach ihrer Goldmedaille bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen in Oberschleißheim ging es für die Nördlinger Mastersschwimmerin Claudia Koch (Altersklasse 70) zu einem weiteren Freiwasserwettbewerb. Im Kufsteiner Hechtsee standen die Internationalen Österreichischen Staatsmeisterschaften an. Wie schon am Wochenende davor trat die Schwimmerin des 1. SV Nördlingen über 2,5 Kilometer an und war bei den Damen die älteste Teilnehmerin.

Mit 70 weiteren Schwimmern aller Altersklassen aus Österreich, Italien, Großbritannien, der Ukraine sowie Deutschland startete Koch bei strahlendem Sonnenschein. Die Strecke war gut präpariert, der Kurs hervorragend zu sehen und auch die Wassertemperatur passte. Entsprechend wohl fühlte sich Claudia Koch im Wasser und ließ den führenden Mann der AK 70 bereits in der ersten Runde hinter sich. In der zweiten Runde wurden Kraft und Ausdauer nicht weniger, sosdass die Nördlingerin ihre Medaillensammlung um eine weitere Goldmedaille beziehungsweise den Titel als Internationale Österreichische Staatsmeisterin erweiterte. Für die kommenden Wochen ist nun erst einmal etwas weniger Training angesagt, ehe es nach der Sommerpause mit der neuen Saison losgeht. (AZ)