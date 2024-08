Erneutes Gold für Nördlinger Schwimmerin Claudia Koch

Der Sommer 2024 steht ganz im Zeichen des Sports. Nicht nur die Fußball-EM und Olympia begeistern dabei die Sportler und Fans, sondern auch die kleineren Events. So standen jüngst für die Freiwasserschwimmerinnen und -schwimmer der Masters die 30. Internationalen Deutschen Freiwassermeisterschaften in Oberschleißheim an. Dabei stand am Ende die Nördlingerin Claudia Koch einmal mehr ganz oben auf dem Treppchen.

Insgesamt hatten sich knapp 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet, um auf der Ruderregattastrecke die kilometerlangen Strecken zu absolvieren. Im Teilnehmerfeld mit dabei war auch Claudia Koch (AK 70) für den 1. SV Nördlingen. Gemeldet hatte sie sich über 2,5 Kilometer, die es in Form eines Rundkurses, der zweimal durchschwommen werden musste, zurückzulegen galt.

Nördlingens Claudia Koch zieht im Freiwasser trotz Krämpfen im Arm durch

Die Wassertemperatur war dabei offiziell circa 22 Grad. Durch verschiedene Strömungen auf der Strecke war es aber punktuell deutlich kälter, was doch mache Sportler zur Aufgabe nach der ersten Runde bewegte. Auch Claudia Koch hatte mit dem kalten Wasser durchaus zu kämpfen, aber ihr eiserner Wille ließ sie trotz Krämpfen im Arm durchhalten. Dieser Kampfgeist wurde am Ende belohnt: Mit fast drei Minuten Vorsprung sicherte sie sich die Goldmedaille in ihrer Altersklasse und damit auch einen weiteren Internationalen Deutschen Meistertitel. Darüber freute sich die Nördlingerin mindestens genau so sehr wie über das heiße Getränk, das nach dem Wettkampf an alle Schwimmerinnen und Schwimmer ausgegeben wurde. (AZ)