Schöner Tischtennis spielen im Südtiroler Viertel

Gemeinsam mit dem Tischtennisnachwuchs des TSV Nördlingen – Lennart Zuber, Jonas Enslin und Gleb Allgeyr – hat Oberbürgermeister David Wittner zur Einweihung der frisch restaurierten Tischtennisplatte im Südtiroler Viertel am 11. November eine Runde Tischtennis gespielt. Diese ist etwas ganz Besonderes, denn auf der Platte ist das Logo der Stadt Nördlingen zu sehen. Im Zuge der Aufbereitung wurde das Logo vom städtischen Bauhof auf der Tischtennisplatte eingelasert und diese mit einer Schicht Epoxidharz überzogen.

„Wir freuen uns sehr, die aufbereitete Tischtennisplatte einweihen zu dürfen, die nicht nur ein Sportgerät, sondern auch ein Symbol für Gemeinschaft und Teamgeist ist“, erklärt Oberbürgermeister David Wittner. „Es ist uns wichtig, den Nördlingerinnen und Nördlingern die Möglichkeit zu geben, aktiv zu bleiben und gleichzeitig neue soziale Kontakte zu knüpfen.“ Die Tischtennisplatte im Südtiroler Viertel ist für alle Tischtennisbegeisterten frei zugänglich und kann ab sofort bespielt werden.

Tischtennis: Mehrere Tischtennisplatten sind im Nördlinger Stadtgebiet

Weitere Tischtennisplatten im Stadtgebiet befinden sich in der Kerschensteinerstraße, am Hölderlinweg und am Terlaner Weg, bei der Grundschule Schillerstraße und der Grundschule Mitte, im Freibad, in den Frickhinger Anlagen sowie am Loderanger. Zudem werden in den Stadtteilen Grosselfingen, Holheim, Dürrenzimmern, Kleinerdlingen, Löpsingen und Herkheim sowie bei der Alten Bürg Tischtennisplatten zum Spielen bereitgestellt. Auf Vereinsebene kann der Tischtennissport sowohl beim TSV Nördlingen als auch beim SC Athletik Nördlingen ausgeübt werden. (AZ)