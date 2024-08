TSV Nördlingen stellt die größte Mannschaft in Amerdingen

Im Jahr 2020 sollte der Amerdinger Jedermannslauf als ganz normaler Wettkampf erstmals ausgetragen werden. Doch dann kam Corona dazwischen. Deshalb hatten die Veranstalter des SV Amerdingen um Engelbert Wiedemann den Lauf als virtuellen Lauf angeboten, sodass er auch mit den damaligen Auflagen durchgeführt werden konnte. Seit dem wird der Lauf jährlich als virtueller Wettkampf vom 1. Juli bis zum letzten Sonntag im Juli, an dem auch das Annafest stattfindet, durchgeführt. In diesem Jahr war eine Teilnehmergruppe des TSV Nördlingen mit Feuereifer dabei.

Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer wurde noch eine 5,8 Kilometer lange Strecke für Läufer und Walker angeboten, sowie eine 3,5 Kilometer lange Strecke für Kinder und Jugendliche. Den Zehn-Kilometer-Lauf beendeten 27 Läuferinnen und Läufer, davon 15 vom TSV Nördlingen. Erster wurde Sebastian Seiler vom TG Appetshofen in 39:21 Minuten, vor Ben Ganzenmüller in 45:44 Minuten und Martin Schuppe vom TSV Nördlingen in 47:28 Minuten. Schnellste Frau war Anna Grimmeis in 49:42 Minuten, vor den Nördlingerinnen Brigitte Erdle (51:36), Marie Gaag (51:48), Nicole Hahn 53:17), Daniela Gaag (55:55) und Anneliese Zinke (58:02). Die 5,8 Kilometer absolvierten 35 Läuferinnen und Läufer, davon zehn vom TSV Nördlingen. Schnellster war Ben Ganzenmüller in 24:49 Minuten, erste Frau war Maria Wanner vom SV Amerdingen in 31:43 Minuten. Schnellste Nördlingerin war Carmen Klopfer, die das Ziel in 38:06 Minuten als dritte Frau erreichte. (AZ)