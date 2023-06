Silber für das THG beim Rhein-Main-Donau-Schulcup

Turner des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen holten den zweiten Platz beim Landesfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia".

Im März hat sich die Jungenmannschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen beim Landesfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia – Rhein-Main-Donau-Schulcup“ für das länderübergreifende Finale qualifiziert. Dieses hat nun in Bad Bergzabern stattgefunden.

Die Mannschaft setzte sich aus den Siebtklässlern Max Agne, Henri Hahn, Ben Kirchenbaur, dem Neuntklässler Georg Kirner und dem Zehntklässler Alexander Kuhn zusammen. Die Jungen absolvierten am Boden souveräne Übungen und bekamen besonders am Sprung viel Lob vom Kampfgericht. An den Geräten Barren und Reck mussten sie sich den starken und deutlich älteren Konkurrenten aus Baden-Württemberg geschlagen geben.

Die Nördlinger Turner sicherten sich mit 249,50 Punkten vor Rheinland-Pfalz den zweiten Platz. Mit zahlreichen positiven Eindrücken sowie der Silbermedaille im Gepäck kehrten die Schüler nach dem Finale gut gelaunt nach Nördlingen zurück. (AZ)