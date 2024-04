Martin Lechner löst Gerhard Unger als Vorsitzender des SV Megesheim ab

Neuwahlen und der Rückblick auf das Vereinsjubiläum stehen im Zentrum der Generalversammlung. Gerhard Unger tritt nach 30 Jahren im Vorstand nun kürzer.

Neuwahlen hat es bei der Mitgliederversammlung des Sportvereins Megesheim gegeben. Vorsitzender Gerhard Unger konnte dazu 55 Mitglieder im Sportheim begrüßen. In seinem Rückblick stellte er vor allem das 75-jährige Vereinsjubiläum nochmals in den Vordergrund, das er als ein rundum gelungenes Festwochenende bezeichnete.

Neben einem großen Jugendturnier mit 35 Mannschaften aus dem Umkreis blieben vor allem das Legendenspiel zwischen einer Ü35-Riesauswahl gegen die Löwen-Legenden sowie der Umzug zum Vereinsgelände als Höhepunkte in Erinnerung. Daneben prägten eine ausverkaufte Fight-Night der Kickboxer, ein hochkarätig besetztes Dartsturnier, der Weiberfasching und das Preisschafkopfen mit 20 Partien den Veranstaltungskalender des Sportvereins. Gerhard Unger bedankte sich bei allen, die den Verein sowie auch ihn persönlich in den vergangenen sechs Jahren als Vorsitzenden unterstützt hatten.

SV Megesheim: Fußball-Abteilung hat Gutes zu berichten

Stephan Seefried (Fußball), Jürgen Schneider (Kickboxen) und Martin Klotz (Jugend) berichteten aus ihren jeweiligen Abteilungen. Bei den Fußballern konnten mit der ersten Mannschaft die Meisterschaft in der A-Klasse und der Aufstieg in die Kreisklasse gefeiert werden, wobei auch die Reserve einen guten zweiten Platz erreichte. Der Jahreshöhepunkt der Kickboxer war die gelungene Fight-Night 2023 in der Turnhalle. Kassenwart Wolfgang Schneid ließ den Kassenbericht folgen und berichtete von stabilen Vereinsfinanzen sowie einem neuen Mitglieder-Höchststand von 464.

Die Neuwahlen ergaben folgende Zusammensetzung des neuen Vorstands: Mit Martin Lechner übernahm der bisherige zweite Vorsitzende den Vorsitz des Vereins, als seine Stellvertreter fungieren zukünftig Thomas Walter (zweiter Vorsitzender) und Lukas Seefried (dritter Vorsitzender). Die Kassengeschäfte führen weiterhin Wolfgang Schneid und Patrick Lechner, als Schriftführer konnten Julian Trollmann und Peter Lechner gewonnen werden. Joachim Vogel (Spartenleiter) und Patrick Ziegler (stellvertretender Spartenleiter) übernahmen die Leitung der Fußball-Abteilung, Jürgen Schneider steht weiterhin der Sparte Kickboxen voran. In der Jugendabteilung wird Martin Klotz zukünftig von Patrick Bauer als Stellvertreter unterstützt. Pauline Wünsch wurde in ihrer Funktion als Frauenbeauftragte bestätigt, als Beisitzer komplettieren Alex Schachner, Stephan Seefried, Patrick Kriegler, Matthias Schwamm, Uli Lechner, Jakob Lechner und Moritz Walter das Führungsgremium des SVM.

Gerhard Unger wird für viele Jahre des Engagements gewürdigt

Martin Lechner richtete einige Worte an seinen Vorgänger Gerhard Unger. Dieser sei mit Abschluss der Wahl insgesamt 30 Jahre Teil des Vorstands gewesen, davon zwei Jahre als Beisitzer, 22 Jahre als Spartenleiter Fußball sowie sechs Jahre als Vorsitzender. Für diese unglaublich lange Zeit richtete Lechner seinen herzlichen Dank an Unger. Abschließend konnte der SVM 20 Jubilare für ihre Vereinstreue ehren, wobei neben den Ehrungen für Mitgliedsjahre auch vier neue Ehrenmitglieder ernannt wurden. (AZ)