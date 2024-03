Marktoffingen IV entscheidet das Rieser Derby für sich

Die Kreisliga-Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen haben sich im Derby gegen den TSV Nördlingen durchgesetzt. Auch Donauwörth

Die Volleyball-Damenmannschaft IV des FSV Marktoffingen hat das Kreisliga-Derby gegen den TSV Nördlingen gewonnen. Die Spielerinnen aus der großen Kreisstadt machten danach aber gegen Donauwörth III alles richtig.

Beide Mannschaften starteten hellwach in das Spiel und keiner konnte sich deutlich absetzen. Waren es gezielte Angriffsaktionen auf der Seite von Marktoffingen, so glänzte Nördlingen mit einer kämpferischen Leistung. Erst beim Endspurt konnten die Mädels aus Marktoffingen noch eine Schippe drauflegen und sorgten mit 25:23 für den ersten Satzgewinn. Aber Nördlingen steckte nicht auf und gewann den zweiten Satz mit 25:20. In den nächsten Sätzen war es am Netz ein offener Schlagabtausch. Die Verteidigung der Nördlinger Angriffe war der Schlüssel zum Sieg, mit 25:20 und 25:17 und konnten die Marktoffinger Mädels aus diesem Spiel die Punkte mitnehmen.

Volleyball-Kreisliga: Die Punkte bleiben im Ries

Mit dem VSC Donauwörth III kam außerdem das Tabellenschlusslicht nach Marktoffingen. Hier konnte das Trainergespann Grübl/Grübl allen Spielerinnen Einsatzzeiten verschaffen. Dabei fiel vor allem die 14-jährige Ramona Wolf auf, die mit sicherer Hand und Auge zeigte, dass sie bereits in der Lage ist, dieses Spiel als Zuspielerin zu lenken. Mit 25:20, 25:17 und 25:17 waren am Ende des Tages die nächsten drei Punkte sicher eingefahren.

Im dritten Spiel des Tages sorgten dann die Nördlinger Mädels gegen Donauwörth dafür, dass auch diese Punkte im Ries bleiben sollen. Wackelten sie im ersten Satz noch ein wenig und mussten diesen mit 24:26 Donauwörth überlassen, so konnten die nächsten Sätze mit 25:12, 25:18 und 25:18 gewonnen werden. (AZ)