Das BRK Nördlingen feiert 125-Jähriges: Das ist alles geboten

In diesem Jahr wurde im Ries viel gefeiert – gerade die Feuerwehren zelebrierten ihre Jubiläen. Eine Gruppe war bei all diesen Festen immer mit dabei, durfte aber nicht selbst feiern – die Einsatzkräfte der BRK-Bereitschaft Nördlingen, die im Notfall helfen müssen. „Wir waren immer mit zwei bis vier Personen vor Ort, bei den Umzügen sogar zu sechst“, sagt Öffentlichkeitsbeauftragter Jannis Rauh. Am 7. und 8. September soll sich das umkehren – dann will die Nördlinger Gruppe des Bayerischen Roten Kreuzes selbst einmal feiern, denn auch hier steht ein Jubiläum an: das 125-jährige Bestehen.

Dass das Rote Kreuz feiere, komme gar nicht so häufig vor, schildert Rauh. Doch genau deswegen habe man sich dafür entschieden, das Jubiläum zu begehen. Vor eineinhalb Jahren gingen die Planungen los, damals wurde der Festausschuss gegründet. Man stand vor den Fragen, in welcher Größe die Veranstaltung stattfinden sollte und vor allem wo. Kurz stand zwar auch die Idee des Marktplatzes im Raum, doch da der Zeltbetrieb auch in den Abend hineingehen soll, entschied sich das BRK dann für den Sixengarten auf der Kaiserwiese. Am Wochenende des 7. und 8. September wird gefeiert.

BRK-Bereitschaft Nördlingen feiert Jubiläum am 7. und 8. September

Für die Öffentlichkeit geht es am Samstagabend los - im Festzelt finden rund 800 Personen Platz. Die Party-Band „Allgäu Power“ soll dabei für ordentlich Stimmung sorgen. „Die Band kennt man vom Plärrer in Augsburg“, sagt Rauh, der betont: Der Preis für die Karte in Höhe von zehn Euro fließe komplett in die Finanzierung des Festes: „Wir verdienen nichts daran.“ Bis etwa 1 Uhr nachts spiele die Band. Den Bierausschank übernimmt die Feuerwehr Pfäfflingen, den Barbetrieb im Nebenzelt die Wehr aus Nähermemmingen. Karten gibt es unter Telefon 0151/50771978 oder per Mail unter: karten@bereitschaft-noerdlingen.de.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen einer großen Blaulichtshow: „Das ist die Erste, die in Nördlingen geplant ist, aber es soll nicht die letzte sein“, so Rauh. Das Ganze sei zudem Teil des Ferienprogramms, es gebe knapp 70 Attraktionen, unter anderem Hüpfburgen. Doch Höhepunkt soll die Showübung werden, an der Feuerwehr, Bayerisches und Deutsches Rotes Kreuz, Polizei, THW, DLRG und Justiz teilnehmen. Letztere ist etwa mit einem Fahrzeug für den Gefangenentransport vor Ort. Vorstellen könne man sich die Show wie folgt: „Die Fahrzeuge werden in einem großen Halbkreis auf der Kaiserwiese aufgestellt und im inneren Bereich gibt es einen kleineren Kreis, wo die restlichen Fahrzeuge stehen.“ Die verschiedenen Fahrzeuge werden dann vorgeführt. Einen „Überraschungsgast“ könnte es mit einem Polizei-Hubschrauber geben, der auf der Kaiserwiese landet – das allerdings nur, wenn der zu keinem Einsatz gerufen wird. Die Fahrzeuge werden so aufgestellt, dass auch die Feuerwehr im Notfall ausrücken kann.

Parken dürfen die Menschen auf den ausgeschilderten Parkplätzen und denen des EGM-Centers, sagt Rauh. Am Sonntag geht das Programm von 10 bis 16 Uhr, im Sixengarten gibt es ein Frühschoppen und der Mess‘-Wirt koche ein Mittagsmenü.