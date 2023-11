Brand in Flüchtlingsunterkunft: Polizei schließt technischen Defekt aus

Eine Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen hat gebrannt. Die Polizei geht nicht von einem technischen Defekt aus. Es komme auch vorsätzliche Brandstiftung in Frage.

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen hat die Kriminalpolizei Ansbach den Brandort begutachtet. Am 23. November nahm ein Zeuge gegen 21 Uhr Feuer in einem Bau der Flüchtlingsunterkunft in der Oettinger Straße wahr und verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Sanitärcontainer bereits in Brand, die Flammen griffen auch auf das Zeltdach über. Jedoch wurde nur ein Feld in einer der zwei Hallen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Beamten schließen einen technischen Fehler weitestgehend aus, weil die Container nicht an das Stromnetz angeschlossen waren. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann somit nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Bei der Kriminalpolizei Ansbach wurde eine Ermittlungskommission errichtet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen. (AZ)

