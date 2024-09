Wehrpflicht wieder einsetzen - das spricht dafür

Sie tragen oft Uniformen in Tarnfarben und kümmern sich auch um die Verteidigung des Landes: Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Früher mussten fast alle Männer ab 18 Jahren zur Bundeswehr, doch 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Angesichts des Krieges in der Ukraine gibt es immer wieder Stimmen, die für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht plädieren. Damit beschäftigte sich der Arbeitskreis für Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) der CSU Donau-Ries in einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Krone-Stadtstadel in Monheim.



Der ASP feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Deshalb widme sich der Arbeitskreis im Turnus von drei Monaten aktuellen Themen, erklärte Vorsitzender Karl Scherlin, der die Veranstaltung gemeinsam mit Sven Grygiel moderierte. Die CSU hat sich dafür ausgesprochen, die Wehrpflicht und damit ein gesellschaftliches Pflichtjahr wieder einzuführen. „Aufgrund der neuen Bedrohungslage erweist sich die Aussetzung dieser Pflicht rückwirkend als Fehler. Damals waren die Rahmenbedingungen allerdings anders“, erklärte CSU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange. „Wir wollen eine verpflichtende Gesellschaftszeit, die für Männer und Frauen gleichsam gilt.“ Allerdings, so Lange: „Die Ampel wird darüber wohl keine Entscheidung mehr treffen.“

