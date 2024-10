Professor warnt in Oettingen vor zu viel Bildschirmzeit bei Kindern

Digitale Medien haben deutliche Risiken und Nebenwirkungen für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft, weshalb junge Menschen vor dem unverantwortlichen Gebrauch geschützt werden müssen. Die größte Denkleistung hatten Schülerinnen und Schüler, wenn das Handy außer Reichweite der Jugendlichen war. Und: Das Fernsehen ist kein Babysitter. Diese prägnanten Aussagen führte Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer in seinem Vortrag auf Einladung der Montessori Fördergemeinschaft Nördlingen in der Dreifachturnhalle in Oettingen an. Was der Professor noch schilderte.

Anlass war das 20-jährige Bestehen der Fördergemeinschaft, die sich laut Vorstand Martin Götz im Jahr 2004 im Ries gebildet hatte. Götz eröffnete den Abend in der mit rund 750 Personen voll besetzten Halle mit einem historischen Abriss über die Identifizierung mit Maria Montessoris Lernansatz und Gründung der Schule in Deiningen bis zum Bau und Inbetriebnahme der Montessori-Schule in Oettingen im September 2020.

Zu viel Bildschirmzeit: Professor erläutert Folgen in Oettingen

Noch vor 20 Jahren hieß laut Professor Spitzer eine Empfehlung „drei Stunden Bildschirmzeit“ – heute seien durch die Digitalisierung zehn Stunden Normalität. Es werde darauf ankommen, dass die jungen Menschen geschützt werden und wie man das mache. Anhand von Studien erläuterte der Referent die Gehirnbildung, die sich mit Bildung, Bewegung und gesunder Ernährung, mit Musik, Sport, Theaterspiel sowie einer Geborgenheit in der Gemeinschaft einer Familie oder Freunden steigern lässt. Medienkonsum hingegen führe zu Schulproblemen, zu Stress, Sucht, Sprach- und Aufmerksamkeitsstörungen. Mit zunehmendem Alter führe der gesteigerte Konsum von Medien zum sozialen Abstieg, Vereinsamung, Depression oder Demenz.

Gegensteuern könne man mit aktiver Teilhabe, ehrenamtlichem Engagement, Tanzen oder Singen. Ältere Menschen profitierten von der Bildung in jungen Jahren, hieß es. Das Argument, das Handy als externes Gehirn zu verwenden, ließ Spitzer nicht gelten. Die Synapsen im Gehirn müssen durch Benutzung trainiert und gestärkt werden. Bildung im Kindes- und Jugendalter sei die beste Investition in die eigene Zukunft und in das eigene Leben. Seine Ausführungen untermauerte Professor Spitzer durch etliche Studien. Die Gefahr von Autismus bestehe bei Medienkonsum im Kleinkindalter. Weiter erläuterte er, dass bei längerer Bildschirmzeit weniger Gehirnbildung stattfinde und dass an Schulen, an denen ein Handy-Verbot galt, die Schulnoten deutlich besser waren.

In der Diskussionsrunde wurde eine digitale Ausgrenzung bei Jugendlichen ohne Handy angesprochen, die Manfred Spitzer einfach beantwortete: Es müsse nicht jeder Trend mitgemacht werden. Ein sensibles und prägnantes Thema mit Leichtigkeit und Esprit präsentiert, fasste Vorstand Martin Götz den Vortrag von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer zusammen, dankte dem Referenten und allen, die sich in die Organisation des besonderen Abends für die Montessori Fördergemeinschaft Nördlingen eingebracht hatten.