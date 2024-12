Großes Fest in Wassertrüdingen: Züge fahren wieder bis Gunzenhausen

„Auf geht’s nach Wassertrüdingen“ wurde die Einladung der Stadt Wassertrüdingen und des Landkreises Ansbach für das Familienfest zur Reaktivierung der nördlichen Hesselbergbahn überschrieben. Ab Sonntag, 15. Dezember, rollen wieder regelmäßig Personenzüge auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Wassertrüdingen und Gunzenhausen und zuvor, am Samstag, 14. Dezember, findet zur Einweihung ein großes Familienfest statt.

Nach fast 40 Jahren wird der regelmäßige Zugverkehr auf der Hesselbergbahn wieder aufgenommen, allerdings nur in der Anbindung nach Ansbach oder Nürnberg in nördlicher Richtung. Auf der südlichen Strecke in Richtung Nördlingen wird der Schienenpersonennahverkehr nicht aufgenommen und das will beispielsweise die Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ beim Festakt beim bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter einfordern. Peter Banczyk, Sprecher der Initiative, wird sich mit den Unterstützern für die vollständige Reaktivierung der Strecke zwischen Gunzenhausen und Nördlingen einsetzen, sicherte er im Gespräch zu.

Familienfest in Wassertrüdingen am 14. Dezember

Ursprünglich war zum Festakt ab 11 Uhr Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, aber in Vertretung kommt nun Bernreiter. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Kinderprogramm und dem Auftritt des evangelischen Kindergartens „Unterm Himmelszelt“ und ab 11 Uhr ist der Festakt geplant. Gegen 12.15 Uhr werden die Ehrengäste - rund 350 geladene Gäste und mindestens die gleiche Anzahl aus der Bevölkerung werden erwartet - zum Gleis laufen und für 12.30 Uhr ist die offizielle Taufe eines Zuges auf den Namen „Wassertrüdingen“ geplant. Dieser Zug wird um 12.45 Uhr zur Jungfernfahrt nach Gunzenhausen starten.

Rund auf dem neugestalteten Bahnhofsplatz sind zahlreiche Infostände vom Verkehrsverbund oder von Touristikverbänden aufgebaut und für Bewirtung und Getränke ist gesorgt. Pünktlich fertiggestellt wurde die Umsteigeanlage am Bahnhofsplatz in dieser Woche. Die Fremdinger Baufirma Thannhauser hatte das komplette Gelände nach den Plänen des Herrieder Ingenieurbüros Heller neu gestaltet und zog in dieser Woche ihre Baumaschinen ab. Die Gesamtmaßnahme belief sich auf rund 900.000 Euro. Die Stadt Wassertrüdingen als Bauherr der Maßnahme kann mit Zuschüssen von rund 640.000 Euro rechnen.