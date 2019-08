vor 34 Min.

90 Millionen beim Eurojackpot: Annahmeschluss und Uhrzeit der Ziehung

Annahmeschluss und Uhrzeit der Ziehung beim Eurojackpot am 23.8.19: Das müssen Sie beachten, wenn Sie am Freitag um 90 Millionen spielen.

Hier erfahren Sie die Eurojackpot-Zahlen vom 23.8.19 direkt nach der Ziehung.

Beim Eurojackpot geht es am 23.8.19 um 90 Millionen Euro - ein höherer Gewinn ist nicht möglich. Selbst wenn der Jackpot am Freitag nicht geknackt wird, steigt er nicht weiter. Aber auch eine Zwangsausschüttung gibt es dann nicht. Stattdessen steigen die Summen in den niedrigeren Gewinnklassen.

Wer beim Eurolotto mitspielt, sollte den Annahmeschluss kennen: Hier erfahren Sie auch die Uhrzeit der Ziehung und bekommen weitere Informtionen.

Eurojackpot-Zahlen: Annahmeschluss am 23.8.19

Wer beim Eurolotto auf Gewinnzahlen setzen möchte, muss ganz grundlegend erst einmal auf den Annahmeschluss achten. Denn auch richtige Zahlen bringen keinen Gewinn, wenn der Tippzettel nicht rechtzeitig eingereicht wurde.

In Deutschland schwankt der Annahmeschluss beim Eurojackpot je nach Bundesland. Wir geben eine Übersicht:

Bundesland Freitag Baden-Württemberg 19:00 Uhr Bayern 19:00 Uhr Berlin 18:45 Uhr Brandenburg 18:40 Uhr Bremen 18:45 Uhr Hamburg 18:44 Uhr Hessen 19:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18:45 Uhr Niedersachsen 18:50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18:59 Uhr Rheinland-Pfalz 18:45 Uhr Saarland 18:45 Uhr Sachsen 18:45 Uhr Sachsen-Anhalt 18:45 Uhr Schleswig-Holstein 18:45 Uhr Thüringen 19:00 Uhr

Eurojackpot: Uhrzeit der Ziehung

Und wann werden dann die Gewinnzahlen gezogen. Anders als beim Lotto 6 aus 49 gibt es beim Eurojackpot keine feste Uhrzeit. Der Grund: Spieler aus 18 Ländern geben ihre Tipps ab. Diese müssen alle gemeldet sein, bevor die Ziehung starten kann.

Es gibt aber immerhin einen festen Zeitraum für die Ziehung in Helsinki: Das Ergebnis kommt an jedem Freitag etwa zwischen 20 und 21 Uhr. Eine Live-Übertragung gibt es nicht. Sie finden die Zahlen dann aber auch immer sofort auf unserer Seite.

Spielregeln: So machen Sie beim Eurojackpot mit

Mitmachen ist beim Eurojackpot einfach: Sie müssen pro Tipp 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen richtig ankreuzen. Werden alle sieben Zahlen gezogen, räumen Sie den Jackpot ab.

Mitspielen ist in vielen Annahmestellen oder online möglich. Jeder Tipp auf sieben Zahlen kostet zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Welche Länder sind am Eurojackpot beteiligt?

Nicht nur Spieler aus Deutschland machen beim Eurojackpot mit, sondern auch Menschen aus 17 anderen Ländern - und zwar aus diesen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit?

Das Träumen von Millionen ist erlaubt. Aber jeder Spieler sollte sich ehrlich eingestehen, dass es fast unmöglich ist, den Jackpot zu knacken. Die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn liegt beim Eurojackpot gerade einmal 1:95 Millionen. Und in niedrigeren Gewinnklassen für weniger richtige Zahlen? Hier die Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,0 % 95.344.200 2 5 + 1 8,5 % 5.959.013 3 5 3 % 3.405.150 4 4 + 2 1 % 423.752 5 4 + 1 0,9 % 26.485 6 4 0,7 % 15.134 7 3 + 2 0,6 % 9.631 8 2 + 2 3,1 % 672 9 3 + 1 3,0 % 602 10 3 4,3 % 344 11 1 + 2 7,8 % 128 12 2 + 1 19,1 % 42

Wo gibt es Hilfe bei Glücksspielsucht?

Wie bei jedem Glücksspiel besteht auch beim Eurojackpot die Gefahr, dass das Hoffen auf den großen Geldgewinn zur Sucht wird. Wer dafür Anzeichen bemerkt, sollte sich sofort an Experten wenden. Hilfe gibt es unter anderem anonym und kostenlos über diese Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1 37 27 00. (AZ)

Eurojackpot-Zahlen sind heute wieder 90 Millionen Euro wert

Themen Folgen