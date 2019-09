vor 19 Min.

An diesen Feiertagen haben die wenigsten Deutschen frei

Thüringen hat im September mit dem Weltkindertag einen neuen Feiertag - als einziges Bundesland. Auch andere Feiertage betreffen nur die wenigsten Deutschen.

Augsburg hat die meisten Feiertage in Deutschland. Und einen, der nur in dieser Stadt gilt: Das Hohe Friedensfest. Es gibt in Deutschland aber noch weitere gesetzliche Feiertage, die nur die wenigsten Menschen betreffen. Das liegt daran, dass sie nur in wenigen Bundesländern existieren - oder sogar nur in einem einzigen.

Wir geben eine Übersicht darüber, an welchem Tag einige Deutsche frei haben - und die meisten anderen arbeiten müssen.

Diese Feiertage gibt es jeweils nur in einem einzigen Bundesland

Fünf gesetzliche Feiertage betreffen jeweils nur ein Bundesland:

Internationaler Frauentag (8. März - Berlin)

Pfingstsonntag (49 Tage nach Ostersonntag - Brandenburg)

Augsburger Hohes Friedensfest (8. August - nur in der Stadt Augsburg, nicht im Landkreis)

Weltkindertag (20. September - Thüringen)

Buß und Bettag (Mittwoch vor dem 23. November - Sachsen)

Welche anderen Feiertage gibt es nur in wenigen Bundesländern?

Maria Himmelfahrt (15. August) ist in zwei Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag:

Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung)

Saarland

In drei Bundesländern können die Menschen die Heiligen Drei Könige (6. Januar) als gesetzlichen Feiertag genießen:

Baden-Württemberg

Bayern

Sachsen-Anhalt

In fünf Bundesländern gilt Allerheiligen (1. November) als gesetzlicher Feiertag:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Fronleichnam (60 Tage nach Ostersonntag) ist in sechs deutschen Bundesländern ein gesetzlich anerkannter Feiertag:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In neun Bundesländer ist der Reformationstag (31. Oktober) ein gesetzlicher Feiertag:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Welche Feiertage gelten für alle deutschen Bundesländer?

Es gibt neun gesetzliche Feiertage im Jahr, die bundeslandunabhängig für ganz Deutschland gültig sind:

Neujahr (1. Januar)

Karfreitag (Freitag vor Ostersonntag)

Ostermontag (Montag nach Ostersonntag)

Erster Mai (Tag der Arbeit)

Christi-Himmelfahrt (39 Tage nach Ostersonntag)

Pfingstmontag (Montag nach Pfingstsonntag)

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

Erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember)

Zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember)



