ProSieben Spezial Live - Interview mit Armin Laschet: TV-Termin und Moderatoren

ProSieben präsentiert in wenigen Tagen ein Interview mit Kanzlerkandidat Armin Laschet. Infos rund um die Sendung und den TV-Termin gibt es hier in der Übersicht.

In wenigen Tagen ist der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei ProSieben zu Gast. Er stellt sich, wie schon seine Konkurrenten, den Fragen von Linda Zervakis und Louis Klamroth. Produziert wird das "ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview" von K2H in Zusammenarbeit mit Florida TV.

Wo läuft die Übertragung von "ProSieben Spezial Live - Der Kanzlerkandidat im Interview mit Armin Laschet"? Zu welcher Sendezeit wird das Interview ausgestrahlt? Hier bei uns lesen Sie alle Antworten und weitere Infos zu den Moderatoren in der Übersicht.

ProSieben Spezial Live - Der Kanzlerkandidat im Interview mit Armin Laschet: Wann ist der TV-Termin?

Falls Sie das Interview mit Armin Laschet nicht verpassen wollen, halten Sie sich am besten dieses Datum im Kalender frei:

TV-Termin: Montag, 17. Mai 2021, um 20.15 Uhr

"ProSieben Spezial Live" mit Armin Laschet: Übertragung live im TV und Stream - Wiederholung?

Wegen der Sondersendung hat ProSieben extra eine Programmänderung zur Prime-Time vorgenommen: Die ursprünglich für 20.15 Uhr geplante Serie "Young Sheldon" läuft an diesem Montag erst um 21.00 Uhr, dafür wird ab 20.15 Uhr das Interview mit dem Politiker übertragen.

Passend zur Sendung bietet ProSieben für für schwerhörige und gehörlose Zuschauer einen Untertitel auf der Videotext-Seite 149 an. Wer das Interview mit Armin Laschet lieber im Internet sehen möchte, hat dazu auf der offiziellen Webseite des Senders die Mögllichkeit. Dort lassen sich auch die älteren Folgen der Reihe im kostenfrei im Stream ansehen.

ProSieben Spezial Live - Der Kanzlerkandidat im Interview mit Armin Laschet: Das sind die Moderatoren

Linda Zervakis

Foto: Georg Wendt/dpa

Von April 2013 bis April 2021 war Linda Zervakis als Sprecherin in der ARD-Nachrichtensendung "Tagesschau" zu sehen. Nun ist die gebürtige Griechin zu ProSieben gewechselt und ist dort an diverse Projekten beteiligt. So soll unter anderem im Herbst die gemeinsame Sendung mit Matthias Opdenhövel "Zervakis & Opdenhövel" an den Start gehen. Mehr Infos zu der 45-Jährigen gibt es hier im Porträt: Vom Kiosk ins ARD-Studio: Linda Zervakis verlässt die "Tagesschau".

Louis Klamroth

Foto: Georg Wendt (dpa)

Bekanntheit erlangte der 31-Jährige zunächst als Schauspieler, insbesondere durch seine Rollte in "Das Wunder von Bern". Mittlerweile arbeitet er überwiegend als Moderator und ist seit 2016 mit seiner eigenen Politsendung: "Klamroths Konter" erfolgreich. Für diese wurde er im Jahr 2018 sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet..

ProSieben-Chef Daniel Rosemann äußert sich zur Motivation hinter der Sondersendung wie folgt: "Im April hat ProSieben angekündigt, dass wir unseren Zuschauer:innen die Möglichkeit bieten wollen, alle Kanzler-Kandidat:innen der großen Parteien im Gespräch einige Monate vor der Bundestagswahl kennenlernen zu können. Jetzt kommen innerhalb von fünf Tagen die Kandidaten der Union und der SPD zu ProSieben. Damit unterstreichen wir, dass politische Interviews zu unserem Verständnis der Medienmarke ProSieben gehören. Diese drei Gespräche sind unser Auftakt in die Berichterstattung zur Bundestagswahl 2021." (AZ)

