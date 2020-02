16:52 Uhr

Baby-News auf Instagram: Barbara Meier ist schwanger

Die GNTM-Siegerin von 2007, Barbara Meier, ist schwanger. Das verkündete das Model am Valentinstag gemeinsam mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann auf Instagram.

Nachdem Lena Gercke (31) erst kürzlich im Netz ihre Schwangerschaft verkündet hat, wird die Riege der " Germany's Next Topmodel"-Mamis schon bald um ein weiteres Mitglied reicher: Barbara Meier, Siegerin von GNTM 2007, verkündete am Freitag ihre Schwangerschaft auf Instagram.

Barbara Meier ist schwanger: "Germany's Next Topmodel" von 2007 lüftet das Geheimnis

Die 33-Jährige postete ein Foto, das an die Filmplakate zum Kinohit "Mr. & Mrs. Smith" erinnert. Meier steht links, lehnt lässig in einem schwarzen Kleid mit großem Beinschlitz an der Wand. An ihrem Bein ist ein Strumpfband zu sehen. Darin steckt ein Babyfläschen.

Ihr gegenüber ist Klemens Hallmann zu sehen. Mit dem österreichischen Unternehmer ist die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin seit rund vier Jahren liiert. Im Juni 2019 gab sich das Paar das Ja-Wort. Hallmann lehnt im schwarzen Anzug ebenfalls lässig an der Wand und hat einen Teddybär in der Hand.

Als Titel des Bildes ist "Mr. & Mrs. Hallmann - expecting a baby - Summer 2020" (deutsch: "Mr. & Mrs. Hallmann - erwarten ein Baby - Sommer 2020") zu lesen. Als Kommentar hat Meier geschrieben: "Mission Baby", garniert mit zwei Herz-Emojis.

Baby-News bei Barbara Meier: Promis gratulieren zur Schwangerschaft

Zur Riege der Gratulanten auf Instagram gehörten Model-Kollegin Franziska Knuppe, Sandy Meyer-Wölden (die Exfreundin von Boris Becker und Oliver Pocher), "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarowski sowie die RTL-Moderatorinnen Frauke Ludowig und Katja Burkhard. Letztere schrieb: "WIE SCHÖN!!! Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich mit euch!!!"

