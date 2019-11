vor 17 Min.

Burtenbacher Schlossweihnacht 2019: Termin, Öffnungszeiten

Weihnachtliche Stimmung in historischer Kulisse bietet die "Burtenbacher Schlossweihnacht" 2019. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Termin haben wir hier für Sie.

Bei der Burtenbacher Schlossweihnacht 2019 wird an einem Tag im Dezember der Schlosshof des Burtenbacher Schlosses zum Weihnachtsmarkt. Das Burtenbacher Schloss ist mittlerweile fast 500 Jahre alt und wurde 1556/57 erbaut. Nach einem Brand im Jahr 1739 mussten große Teile des historischen Gebäudes erneuert werden. Die Sanierung wurde durch den Thannhausener Stuckateur und Baumeister Johann Kaspar Radmüller im Barock-Stil vorgenommen.

Wir verraten Ihnen, wann Sie in diesem Jahr die gemütliche, weihnachtliche Stimmung in der schönen Kulisse des Schlosses genießen können: Alle Infos zum Termin und den Öffnungszeiten der Burtenbacher Schlossweihnacht 2019.

Burtenbacher Schlossweihnacht 2019: Termin

In diesem Jahr können Sie die Burtenbacher Schlossweihnacht am Sonntag, den 15.12.2019 erleben. Der kleine Weihnachtsmarkt im Schlosshof wird nur an am dritten Advent stattfinden, weitere Termine sind nicht geplant. Eindrücke von der Schlossweihnacht erhalten Sie hier auf diese Webseite der Kirchengemeinde Burtenbach.

Schlossweihnacht 2019 in Burtenbach im Kreis Günzburg: Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt im Burtenbacher Schlosshof beginnt am 25.12.2019 um 18 Uhr. Besucher können sich dann von der historischen Kulisse und von den festlich geschmückten Buden und Ständen verzaubern lassen. Im vergangenen Jahr konnten Besucher bis Mitternacht ihren Glühwein im Schlosshof genießen. So lange werden die Öffnungszeiten wohl auch in diesem Jahr reichen.

Falls Sie noch andere Weihnachtsmärkte in der Region um Günzburg besuchen möchten, erhalten Sie hier alle Informationen: Diese Weihnachtsmärkte gibt es im Kreis Günzburg. Dort können Sie unter anderem mehr über das Event "Winter auf dem Land" auf dem Gut Glaserhof in Breitenthal erfahren. Start des Marktes ist bereits am 23. November 2019. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen