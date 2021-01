vor 46 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Die Teilnehmer und Lieder heute in Folge 3

DSDS 2021: Heute ist Folge 3 von "Deutschland sucht den Superstar" im TV zu sehen. Welche Kandidaten treten auf? Mit welchen Liedern wollen die Teilnehmer überzeugen? Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Auch heute kämpfen die diesjährigen Kandidaten von " Deutschland sucht den Superstar" um den begehrten gelben "Recall"-Zettel. Die aktuelle Staffel geht in die dritten Castings. Eigentlich sollte die Jury in diesem Jahr zu viert auftreten: Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer sollte auch Schlagersänger Michael Wendler über die Talente urteilen. Dieser wurde vom Sender jedoch kurzerhand komplett gestrichen und aus den bereits abgedrehten Folgen herausgeschnitten, nachdem er die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung mit einem Konzentrationslager verglich.

Die Castings finden in der aktuellen Staffel an einem besonderen Ort statt: Anders als in den vergangenen Jahren treten die Kandidaten in diesem Jahr auf dem DSDS-Castingschiff während einer Flussfahrt über den Rhein auf und hoffen, die Jury von ihrem Talent überzeugen zu können. Neben außergewöhnlichen Talenten warten auch heute wieder einige skurrile Auftritte auf die Zuschauer. Welche Teilnehmer sind heute in Folge 3 dabei? Welche Lieder werden gesungen? Das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Dienstag, 12.01.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Mustafa Kurt (29) aus Bad Rappenau mit „Ma Chérie“ von DJ Antoine

mit „Ma Chérie“ von DJ Antoine Viktoria Nowak (20) aus Valley mit „Bubbly“ von Colbie Caillat

mit „Bubbly“ von Colbie Caillat Manuël Stepanov (19) aus Mannheim mit „Into You“ aus Ariana Grande

mit „Into You“ aus Stefania Lo Giudice (30) aus Essen mit „Endstation Sehnsucht“ von Fantasy

mit „Endstation Sehnsucht“ von Fantasy Arielle Rippegather (29) aus Berlin mit „Lauter“ von Arielle Rippegather

mit „Lauter“ von Arielle Rippegather Albert Schneider (28) aus Laupen ( Schweiz ) mit „Watermelon Sugar“ von Harry Styles

mit „Watermelon Sugar“ von Anna Soomin Klenz (19) aus Erlangen mit „We Are The Champions“ von Queen J

mit „We Are The Champions“ von Queen J Jonas Beck (24) aus Darmstadt mit „Was du Liebe nennst“ von Bausa

mit „Was du Liebe nennst“ von Bausa Vanessa Bittenbinder (23) aus Kleinheubach mit „Katchi“ von Ofenbach vs. Nick Waterhouse

mit „Katchi“ von Ofenbach vs. Wilfried Mboda Ngandeu (28) aus Berlin mit „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe

mit „Küssen kann man nicht alleine“ von Vivien Schwestka (20) aus Rastatt mit „Tränen aus Kajal“ von Céline

mit „Tränen aus Kajal“ von Céline Nikita Hans (19) aus Leipzig mit „Sex Tape“ von Katja Krasavice

mit „Sex Tape“ von Michelle Patz (25) aus Dietzhölztal mit „Lost Without You“ von Freya Ridings

