DSDS-Kandidaten 2021: Teilnehmer und Lieder gestern in Folge 13

Der Recall von DSDS 2021 ging gestern mit Folge 13 weiter. Wer ist raus? Im Nachbericht erfahren Sie, welche Kandidaten eine Runde weiter sind und wer die Show verlassen musste.

Bei DSDS 2021 ging es gestern mit dem Recall weiter, nachdem in der vergangenen Folge bereits zehn Kandidaten die Show verlassen mussten. Insgesamt hofften noch 34 Teilnehmer auf ein Ticket für die Live-Shows. Zunächst ging es aber darum, es in den Auslandsrecall auf die griechische Insel Mykonos zu schaffen. Die Kandidaten durften gestern in einem Kuhstall auftreten, worüber sich besonders Dieter Bohlen freute: "Das ist die beste Location, die wir in 18 Jahren bei DSDS gefunden haben", sagte er zur ländlichen Kulisse.

Welche Kandidaten waren gestern im Recall dabei? In welchen Gruppen sind sie auftreten und welche Songs haben sie zum Besten gegeben? Wer ist raus? Antworten auf alle Fragen haben wir hier in unserem Nachbericht zu Folge 13 für Sie.

DSDS 2021: Kandidaten gestern - Nachbericht zum Recall in Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Diese Kandidaten kamen weiter:

Für diese 27 Kandidaten geht der Traum vom "Superstar" weiter. Sie dürfen mit zur nächsten Runde des Recalls auf der griechischen Insel Mykonos.

Anita Omoregie (19) Fachinformatikerin aus Hamburg

Anna Soomin Klenz (19) Schülerin aus Erlangen

Giuseppina "Giusy" Bonaffini (23) Friseurin aus Mainz

Ilaria Di Nieri (24) Friseurin aus Hagen

Katharina Eisenblut (26) Inhaberin eines Döner-Imbiss aus Dasing

Michelle Patz (25) Musikerin und Schauspielerin aus Dietzhölztal

Nagihan "Nagi" Karram (22) Make-up Artist aus Ulm

Pia-Sophie Remmel (20) Jura-Studentin aus Remscheid

Vivien Schwestka (21) Fertigungsmechanikerin aus Rastatt

Zoè-Priscilla Arnhold (19) Auszubildende zur Automobilkauffrau aus Bodenwerder

Bejtulla Lika (18) Schüler aus Hamm

Daniel "Ludi" Ludwig (24) Fotograf, Make-Up Artist, Influencer aus Köln

Daniele Puccia (19) Schüler aus Wuppertal

Dominic Möws (20) Tankstellenmitarbeiter aus Berlin

Enrico Juniku (19) Kellner aus Waldbröl

Jan Böckmann (29) Maurer/Verputzer aus Garthe

Jan-Marten Block (25) Azubi zum Kaufmann im E-Commerce aus Süderlügum

Karl Jeroboan (30) Sport & Gesundheits-Trainer aus Düren

Kevin Jenewein (27) Zimmermann aus Sulzbach

Kilian Imwinkelried (26) Business Analyst aus Winterthur, Schweiz

Lucas Lehnert (29) Sänger, Pianist, Streamer aus Berlin

Marvin Frederic Ventura Estradas (28) Einrichtungsberater aus Homburg

Matthias Schmidt (20) Student Wirtschaftsinformatik aus Frauennau

Serzan "Serrano" Mehmedov (24) Arbeitslos aus Düsseldorf

Shada Ali (24) Student Biologische Psychologie aus Waiblingen

Starian Dwayne McCoy (19) Werkskurier aus Uhingen

Steve Mačo (22) Künstler aus München

Wer ist raus?

Alia Amri

Claudia Elisabeth Haas

Julian Gerst

Lara Sude Demircan

Maik Dehnelt

Olga Jung

Olivia Gotter

Das waren die Gruppen und Songs in Folge 13:

Matthias Schmidt , Marvin Frederic Ventura Estradas, Karl Jeroboan und Jan-Marten Block - Song : „Power Over Me” von Dermot Kennedy

, Estradas, Karl Jeroboan und - : „Power Over Me” von Kilian Imwinkelried, Steve Maco , Daniel "Ludi" Ludwig und Julian Gerst - Song : "True" von Spandau Ballet

, und - : "True" von Katharina Eisenblut, Lara Sude Demircan, Giuseppina „Giusy“ Bonaffini und Olga Jung - Song : "All This Love" von Robin Schulz feat. Harloe

Demircan, Giuseppina „Giusy“ Bonaffini und - : "All This Love" von feat. Harloe Serzan "Serrano" Mehmedov, Kevin Jenewein und Lika Bejtulla - Song : "Someone You Loved" von Lewis Capaldi

und Lika Bejtulla - : "Someone You Loved" von Lukas Lehnert , Enrico Juniku, Daniele Puccia und Maik Dehnelt - Song : "Blinding Lights" von The Weeknd

, Enrico Juniku, Daniele Puccia und Maik Dehnelt - : "Blinding Lights" von Zoè-Priscilla Arnhold, Michelle Patz und Ilaria Di Nieri - Song : "Because of You" von Kelly Clarkson

und Ilaria Di Nieri - : "Because of You" von Anita Omoregie, Nagihan "Nagi" Karram, Pia-Sophie Remmel und Claudia Elisabeth Haas - Song : "Einfach nur ein Mädchen" von Sotiria

und - : "Einfach nur ein Mädchen" von Sotiria Starian Dwayne McCoy, Dominic Möws, Jan Böckmann und Shada Ali - Song : "Ain’t No Sunshine" von Bill Withers

und Shada Ali - : "Ain’t No Sunshine" von Alia Amri , Oliva Gotter , Vivien Schwestka , Anna Soomin Klenz - Song: "Who is laughing now?" von Ava Max

Neben ihren Gesangstalenten mussten die Kandidaten in dieser Staffel auch abseits der Bühne ihre Hingabe unter Beweis stellen: Die Teilnehmer waren in einem kargen Trakt des Klosters untergebracht, mussten in Feldbetten schlafen und darüber hinaus auf warmes Wasser und ihre Handys verzichten. Für sieben der verbliebenen 34 Kandidaten ging die Reise gestern zu Ende. Der Rest darf sich auf eine schönere Kulisse freuen: Weiter geht der Recall dann auf Mykonos.

