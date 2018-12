vor 53 Min.

Das Wetter spielt an Silvester nicht mit Panorama

Wie wird das Wetter an Silvester 2018? Die Meteorologen haben für den Jahreswechsel keine guten Nachrichten.

Der letzte Tag des Jahres ist in der Region Augsburg ungemütlich: Die Temperaturen kommen nicht über fünf Grad hinaus und fallen gegen Abend weiter, teilen die Meteorologen von Wetterkontor mit. Der Himmel bleibe bewölkt und es könne immer wieder regnen.

Wolken verhindern wohl perfekten Blick aufs Feuerwerk

Wenn die Menschen um Mitternacht das neue Jahr im Freien mit Böllern und Raketen begrüßen wollen, spielt das Wetter daher nicht mit. Die Wolken werden nach Angaben von Wetterkontor wohl verhindern, dass es einen perfekten Blick auf das Feuerwerk am Himmel gibt. Die Temperaturen werden zum Jahreswechsel wahrscheinlich nur knapp über 0 Grad liegen.

Außerdem könnte es zum Start ins Jahr 2019 in der Nacht nass werden: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 30 Prozent. Schnee wird es hingegen am letzten Tag des Jahres in der Region nicht geben, sind sich die Meteorologen sicher.

Wetter in Augsburg: So startet das Jahr 2019

Auch die nächsten Tage bleiben nass und kalt. Am 1. Januar wird es tagsüber bei Temperaturen bis maximal sechs Grad wohl immer wieder regnen. Ab Mittwoch wird es laut Wetterkontor noch ein bisschen kälter. Dann seien auch Schneeschauer möglich.

