09:45 Uhr

Datenschutz-Verstoß? Verband empfiehlt, Klingelschild zu entfernen Panorama

Namen an Klingelschildern verstoßen gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung. So urteilte zumindest eine Wiener Hausverwaltung. In Deutschland ist man geteilter Meinung.

Von Anna Hell

Haben Mieter das Recht auf ein anonymisiertes Klingelschild? Nachdem sich in Wien ein Mieter über mangelnden Datenschutz beschwert hat, tauscht die kommunale Hausverwaltung "Wiener Wohnen" rund 220.000 Klingelschilder aus . Die betroffenen Mieter können dort auf Wunsch ihren Namen eigenständig wieder anbringen. In Deutschland sorgt diese Entscheidung für viele Diskussionen.

Klingelschild ohne Namen? Experte hält Wiener Entscheidung für übertrieben

Verstößt die Verbindung von Nachname und Wohnungsnummer tatsächlich gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)? Darauf gibt es hierzulande keine eindeutige Antwort. Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, Thomas Kranig, sieht beispielsweise "keine Notwendigkeit, Klingelschilder zu anonymisieren". Er erklärt die Entscheidung aus Wien für übertrieben , zudem erschwere eine solche Regelung das Zustellen der Post.

Der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, Haus & Grund, bewertet das offenbar anders.

"Haus & Grund": Vermieter sollen Namen von Klingelschild entfernen

Kai Warnecke, der Präsident des Verbands, empfiehlt im Interview mit der Bild-Zeitung seinen 900.000 Mitgliedern, die Namensschilder bei vermieteten Wohnungen abzuschrauben. "Nur so können sie sicher sein, nicht gegen die DSGVO zu verstoßen", zitiert die Bild Warnecke.

Wie das Blatt weiter berichtet, schätzt Warnecke, die Kosten für einen Austausch der Klingelschilder bei allen 20 Millionen Mietwohnungen in Deutschland auf 200 Millionen Euro. Aufkommen müssten dafür die Vermieter, so Warnecke.

Auf Anfrage hat "Haus & Grund" unserer Redaktion diese Position nicht bestätigt. Im Laufe des Vormittags werde der Präsident sich erneut äußern, heißt es.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen